کاپیتان سابق منچستریونایتد خطاب به خانواده گلیزر گفت: دیگر بس است، آنها باید کل باشگاه را بفروشند. هواداران دیگر تحمل ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - گری نویل کاپیتان سابق تیم فوتبال منچستریونایتد در خصوص نتایج شیاطین سرخ گفت: این باشگاه ۱.۲ میلیارد پوند (۱.۶ میلیارد دلار) بدهی دارد، خانواده گلیزر (مالک منچستریونایتد) از بعضی جهات ناتوان هستند. آن‌ها در ۱۵ سال گذشته ثروت هنگفتی را صرف خرید بازیکن کرده‌اند؛ منچسترسیتی. ۱.۴ میلیارد پوند (۱.۸۶ میلیارد دلار) برای خرید بازیکن و پس از آن منچستریونایتد در رتبه دوم قرار دارد، اما بخش زیادی از این هزینه‌ها، هرگز و هرگز نبوده است. آن‌ها باید الان بفروشند، باید بفروشند، متاسفم که وقتش رسیده است.

او ادامه داد: آن‌ها بخش فوتبال را به شرکت INEOS واگذار کرده‌اند، خودشان سعی دارند بخش فوتبال را اداره کنند، سه سال است که با مشکل مواجه هستند و به نظر می‌رسد امسال هم با مشکل مواجه خواهند شد. خانواده گلیزر در آمریکا، در تامپا، آنجا خیلی محبوب هستند، شنیده‌ام، آنها به تمام بازی‌های NFL می‌روند، اما آنها به ندرت در بیست و چند سال اخیر به اولدترافورد رفته‌اند.

کاپیتان سابق شیاطین سرخ بیان کرد: نکته من این است که آنها باید همین الان بفروشند، دیگر بس است، باشگاه بدهکار است، شما حتی یک پنی هم برای ورزشگاه خرج نکرده‌اید، حالا دارید سعی می‌کنید ۲ میلیارد پوند برای ورزشگاهی قرض بگیرید که نمی‌دانید چطور می‌خواهید قرض بگیرید. شما یک شکست ۱۳، ۱۴ ساله در فوتبال دارید، آن را به گردن کس دیگری انداختید، که مسخره است، و مسئولیتش را هم نپذیرفتید. حالا به نقطه‌ای رسیده‌اند که مجبورند بفروشند.

او درپایان خاطرنشان کرد: دیگر بس است، آنها باید کل باشگاه را بفروشند. هواداران دیگر تحمل ندارند. آنها باید همین حالا بروند.

منبع: Stick to Football