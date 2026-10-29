باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - مرتضی صفری مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی در جلسه شورای راهبردی میراث فرهنگی استان گفت: این رویداد علمی مهم به همراه افتتاح فاز نخست عملیات اجرایی شامل جداره‌سازی و کف‌سازی از تپه تاریخی تا میدان روستای حسنلو، با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌زودی افتتاح خواهد شد.

صفری با اشاره به حمایت‌های استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های ویژه استاندار، اعتبار جدیدی به‌زودی برای ادامه عملیات عمرانی و آماده‌سازی روستای حسنلو تزریق می‌شود و بی‌شک ثبت جهانی این روستای تاریخی می‌تواند نقش بی‌بدیلی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی استان در سطح جهانی ایفا کند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت پروژه‌های شاخص استانی، بارگاه شمس تبریزی در خوی را الگوی موفق و ارزنده‌ای از عزم ملی، همت همگانی و همگرایی دستگاه‌ها در اجرای پروژه‌های میراثی دانست و یادآور شد: پایگاه ملی بسطام در شهرستان چایپاره نیز از دیگر ظرفیت‌های کم‌نظیر استان است که پتانسیل بالایی در جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.

حسنلو؛ مهد تمدن ۶ هزار ساله و زادگاه جام زرین ۳۰۰۰ ساله

در ادامه این نشست، علی صدرایی، پژوهشگر و نویسنده به تشریح ابعاد تاریخی و باستان‌شناختی محوطه باستانی حسنلو پرداخت و اظهار کرد: حسنلو یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تپه‌های باستانی دشت سولدوز است که در ضلع جنوب غربی دریاچه ارومیه در استان آذربایجان‌غربی قرار دارد. از آنجا که اطلاعات دقیقی از نام باستانی این تپه در دست نیست، این محوطه به نام روستای همجوار خود یعنی «حسنلو» شهرت یافته است.

او افزود: این محوطه باستانی از دو بخش توپوگرافی متمایز شامل یک تپه مرتفع مرکزی(معروف در متون تاریخی به تپه ارک) و تپه‌های جانبی تشکیل شده است، عمده شهرت تمدن حسنلو مرهون توالی لایه‌های فرهنگی متوالی آن است که از دوران پیش از تاریخ آغاز شده و تا دوره ایلخانی تداوم یافته است.

این پژوهشگر با تأکید بر قدمت کهن این محوطه گفت: قدمت محوطه تاریخی حسنلو به بیش از ۶ هزار سال قبل از میلاد مسیح می‌رسد؛ اما برجسته‌ترین و معروف‌ترین اثر باستانی مکشوفه از این محل، جام طلای حسنلو است که حدود ۳۰۰۰ سال قدمت و ۹۵۰ گرم وزن دارد.

صدرایی در پایان خاطرنشان کرد: کشف این اثر بی‌نظیر در تاریخ باستان‌شناسی ایران و جهان، یکی از مهم‌ترین اکتشافات علمی و از نادرترین آثار تاریخی، دینی و هنری دنیای باستان به شمار می‌رود که توجه محققان و موزه‌داران بزرگ جهان را به این خطه معطوف کرده است.