باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره اعلام کرد روسیه در صورت درخواست، آماده میانجی‌گری میان ایران و آمریکا است و برای جلوگیری از وقوع سناریوی نظامی در منطقه خلیج فارس، هرگونه تلاشی را انجام خواهد داد.

وی افزود: اگر مشکل بر سر اورانیوم غنی‌شده باشد، روسیه آمادگی دارد آن را به خاک خود منتقل کند. سخنگوی کرملین همچنین اعلام کرد که موضوع ایران همواره در جریان تماس‌های مسکو با واشنگتن و در چارچوب تبادل دیدگاه‌ها مطرح است.

شایان ذکر است که مقام‌های ایرانی بارها تاکید کرده‌اند که ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران از کشور خارج نخواهد شد. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، ۸ اکتبر اعلام کرد تهران نه از حق غنی‌سازی اورانیوم صرف‌نظر می‌کند و نه ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را به کشور دیگری تحویل خواهد داد.

همچنین سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، ۲۱ اکتبر تاکید کرد که حتی یک گرم اورانیوم غنی‌شده از خاک ایران خارج نخواهد شد.

منبع: الجزیره