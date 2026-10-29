کارشناس نظارت پایش فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: والدین در زمان مصرف داروی کودکان، از به‌کار بردن کلماتی مانند شکلات و سایر اسامی خوراکی پرهیز کنند.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - به منش کارشناس دفتر نظارت پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین بروز مسمومیت‌ها در بین کودکان مسمومیت با اقلام دارویی، آرایشی و شوینده‌ها است. 

به گفته وی باید به کودکان آموزش داده شود تا بدون سوال از والدین چیزی  را مصرف نکنند‌.

به منش تاکید کرد: دارو‌ها و مواد خطرناک باید در کمد‌های قفل‌دار و در بسته‌های خاص نگهداری و از دسترس کودکان دور باشد. 

وی تصریح کرد: والدین در هنگام حضور کودکان دارو‌های مورد نیاز خود را مصرف نکنند و والدین در زمان مصرف داروی کودکان، از به‌کار بردن کلماتی مانند شکلات و سایر اسامی خوراکی پرهیز کنند. 

به منش بیان کرد: والدین از نگهداری گیاهان سمی پرهیز کنند؛ دارو‌ها در بطری‌های آب و خوراکی نگهداری نشود.

برچسب ها: مسمومیت ، مسمومیت دارویی
خبرهای مرتبط
هشدار سازمان غذا و دارو درباره خطر مرگبار بوتولیسم در کنسروهای آلوده
قرص برنج را در منزل نگهداری نکنید
به مناسبت هفته ملی مسمومیت؛
ضرورت استفاده از دستکش و ماسک در هنگام استفاده از ضدعفونی سطوح
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سکته مغزی؛ علائم و اقدامات
آغاز رقابت بیش از ۱۳ هزار داوطلب آزمون دکتری علوم پزشکی
طب هایپرباریک چیست و چه کاربرد‌هایی دارد؟ + فیلم
آخرین اخبار
سکته مغزی؛ علائم و اقدامات
طب هایپرباریک چیست و چه کاربرد‌هایی دارد؟ + فیلم
آغاز رقابت بیش از ۱۳ هزار داوطلب آزمون دکتری علوم پزشکی
اسامی برگزیدگان سی‌ویکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام شد
ضرورت استفاده از دستکش و ماسک در هنگام استفاده از ضدعفونی سطوح
روز دانش‌آموز، نماد استکبارستیزی ملت ایران
مشارکت پژوهشگاه ارتباطات در تدوین استانداردهای جهانی هوش مصنوعی
تولید آسفالت نسل جدید با مقاومت ۵ برابری در کشور
روس‌کاسموس: آزمایش‌های زیستی در فضا به آماده‌سازی برای مأموریت‌های مریخ کمک می‌کنند