باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - به منش کارشناس دفتر نظارت پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین بروز مسمومیت‌ها در بین کودکان مسمومیت با اقلام دارویی، آرایشی و شوینده‌ها است.

به گفته وی باید به کودکان آموزش داده شود تا بدون سوال از والدین چیزی را مصرف نکنند‌.

به منش تاکید کرد: دارو‌ها و مواد خطرناک باید در کمد‌های قفل‌دار و در بسته‌های خاص نگهداری و از دسترس کودکان دور باشد.

وی تصریح کرد: والدین در هنگام حضور کودکان دارو‌های مورد نیاز خود را مصرف نکنند و والدین در زمان مصرف داروی کودکان، از به‌کار بردن کلماتی مانند شکلات و سایر اسامی خوراکی پرهیز کنند.

به منش بیان کرد: والدین از نگهداری گیاهان سمی پرهیز کنند؛ دارو‌ها در بطری‌های آب و خوراکی نگهداری نشود.