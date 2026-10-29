سخنگوی وزارت خارجه قطر دخالت دوحه در انتخابات رژیم صهیونیستی را رد کرده و آن را اتهامی مضحک و خطرناک خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - «ماجد الانصاری» سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، اتهامات مطرح‌شده از سوی برخی سیاستمداران صهیونیست درباره دخالت دوحه در انتخابات در سرزمین‌های اشغالی و تأمین مالی برخی فعالیت‌ها با هدف تأثیرگذاری بر نتایج آن را قاطعانه رد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که برخی سیاستمداران صهیونیست و رسانه‌های مرتبط با آنها بار دیگر «کارزاری با هدف انتشار اخبار جعلی و کشاندن قطر به مناقشات سیاسی داخلی» رژیم صهیونیستی به راه انداخته‌اند.

وی این اتهامات را «مضحک و خطرناک» توصیف کرد و گفت تکرار نام قطر در ادبیات انتخاباتی رژیم صهیونیستی نشان‌دهنده «وسواس بیش از حد برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای این رژیم نسبت به دوحه است».

الانصاری تأکید کرد که قطر نباید به سپر بلای شکست‌های سیاسی برخی سیاستمداران صهیونیست تبدیل شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر همچنین تأکید کرد که کابینه آینده این رژیم باید به حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل پایبند باشد و حقوق سلب‌ناشدنی مردم فلسطین، از جمله حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرز‌های سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی را به رسمیت بشناسد.

اظهارات النصاری در حالی مطرح شده که اخیرا مقامات حزب لیکود، به ریاست بنیامین نتانیاهو، مدعی شدند بازیگران خارجی از جمله قطر و ترکیه برای افزایش مشارکت رأی‌دهندگان عرب در انتخابات، پول پرداخت کرده‌اند. در واقع، نتانیاهو و متحدان او در حزب لیکود، با اشاره به افزایش مشارکت رأی‌دهندگان عرب و قدرت‌گیری احزاب عربی، مدعی به سرقت رفتن انتخابات از سوی احزاب عربی شدند.

انتخابات در سرزمین‌های اشغالی روز سه‌شنبه برگزار شد و شمارش آرا همچنان ادامه دارد. تا کنون بلوک لیکود به ریاست نتانیاهو ۵۳ کرسی و بلوک مخالف او به ریاست گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی به دست آورده‌اند. همچنین احزاب عربی ۱۹ کرسی را به دست آورده‌اند که رشد بی‌سابقه‌ای را نسبت به قبل نشان می‌دهد. با این حال هیچ یک از احزاب نتوانسته اکثریت قاطع را به دست بیاورد؛ مسئله‌ای که می‌تواند این رژیم را به سمت یک دوره چندین ماهه از بی‌ثباتی سوق دهد.

منبع: الجزیره