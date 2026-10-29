باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر اظهار داشت: مجرمان سایبری با ارسال پیام‌هایی با موضوع دعوت به مراسم عروسی و قراردادن لینک‌های جعلی، شهروندان را به صفحات آلوده هدایت می‌کنند و از این طریق زمینه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی و بانکی آنان را فراهم می‌سازند.

وی افزود: این پیام‌ها ممکن است از طریق پیام‌رسان‌ها یا شماره‌های ناشناس ارسال شوند و با فریب مخاطبان، آنان را به کلیک روی لینک‌های آلوده یا نصب برنامه‌های مخرب ترغیب کنند.

رئیس پلیس فتا گیلان از شهروندان خواست از بازکردن لینک‌های ناشناس و واردکردن اطلاعات بانکی در صفحات نامعتبر خودداری کنند و موارد مشکوک را به پلیس فتا گزارش دهند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس