رئیس پلیس فتا گیلان نسبت به کلاهبرداری سایبری با ترفند ارسال پیام دعوت به مراسم عروسی و لینک‌های جعلی هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر اظهار داشت: مجرمان سایبری با ارسال پیام‌هایی با موضوع دعوت به مراسم عروسی و قراردادن لینک‌های جعلی، شهروندان را به صفحات آلوده هدایت می‌کنند و از این طریق زمینه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی و بانکی آنان را فراهم می‌سازند.
وی افزود: این پیام‌ها ممکن است از طریق پیام‌رسان‌ها یا شماره‌های ناشناس ارسال شوند و با فریب مخاطبان، آنان را به کلیک روی لینک‌های آلوده یا نصب برنامه‌های مخرب ترغیب کنند.
رئیس پلیس فتا گیلان از شهروندان خواست از بازکردن لینک‌های ناشناس و واردکردن اطلاعات بانکی در صفحات نامعتبر خودداری کنند و موارد مشکوک را به پلیس فتا گزارش دهند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس 

برچسب ها: کارت عروسی ، پلیس
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