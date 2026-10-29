چهارمین همایش سراسری نماز سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با شعار «نماز؛ منشأ تحول و نماد انسجام» آذرماه امسال به میزبانی سپاه ناحیه بندرعباس برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پاسدار حمید کمالی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرعباس، در نشست هماهنگی این رویداد معنوی با اشاره به جایگاه رفیع فریضه الهی نماز در فرهنگ اسلامی و سازمانی سپاه پاسداران اظهار داشت: نماز چشم‌انداز روشن تحول فردی و انسجام اجتماعی است و برگزاری این همایش‌ها فرصتی ارزشمند برای بازخوانی و تقویت این ارزش بزرگ در سطح نیروهای مسلح و جامعه است.

سرهنگ کمالی با تأکید بر اینکه چهارمین همایش نماز سپاه استان هرمزگان آذرماه امسال به میزبانی سپاه ناحیه بندرعباس برگزار خواهد شد، افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم جهت برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد معنوی با حضور فرماندهان، مسئولان، مدیران، اساتید و پاسداران انجام شده است تا گامی مؤثر در راستای اعتلا و ترویج فرهنگ اقامه نماز اول وقت و جماعت برداشته شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرعباس در ادامه تصریح کرد: در شرایط کنونی و هجمه‌های فرهنگی دشمنان، تمسک به معنویت و تقویت سنگرهای نماز و مساجد، قوی‌ترین سپر دفاعی در برابر جنگ نرم است و برگزاری چنین همایش‌هایی می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد تحول درونی و انسجام بیشتر در بین رزمندگان و خادمان ملت ایفا کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این همایش از فعالان، خادمان و برترین‌های عرصه نماز در یگان‌ها و حوزه‌های مختلف تجلیل به عمل خواهد آمد و امیدواریم با هم‌افزایی تمامی نهادها، پیام این همایش به بهترین شکل ممکن در جامعه طنین‌انداز شود.

منبع :روابط عمومی سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان 

برچسب ها: سپاه امام سجاد(ع) ، هرمزگان
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