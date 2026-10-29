باشگاه خبرنگاران جوان - سید سعید شاهرخی ظهر امروز پنج شنبه در دیدار با امیر سرتیپ سیروس امان‌الهی بهاروند، جانشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به توافق‌های انجام‌شده درباره پادگان ۰۷ اظهار کرد: با انتقال این مجموعه به خارج از شهر، زمینه استفاده از اراضی آن برای اجرای طرح‌های عمومی فراهم می‌شود؛ موضوی که با خواسته مردم برای اجرای یک طرح فاخر شهری در این محدوده همخوانی دارد.

توافق برای تعیین تکلیف اراضی پادگان ۰۷

وی با اشاره به توافق‌های صورت‌گرفته با فرماندهی نیروی زمینی ارتش افزود: زمین معوض در اختیار ارتش قرار می‌گیرد تا اراضی پادگان سابق ۰۷ برای اجرای طرح‌های عمومی شهر مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت پیگیری توافق‌ها گفت: تلاش می‌کنیم روند اجرایی این موضوع به‌گونه‌ای پیش برود که آثار و نتایج آن در آینده نزدیک برای مردم استان قابل مشاهده باشد.

شاهرخی در بخش دیگری از این دیدار به موضوع بخشی از اراضی ارتش در خرم‌آباد اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز توافق‌هایی با ارتش انجام شده است تا در چارچوب قوانین و مقررات، بخشی از این اراضی به محدوده شهر الحاق و تفکیک شود.

وی افزود: اجرای این توافق می‌تواند زمینه عرضه زمین را هم برای ارتش و هم برای مردم فراهم کند.

نماینده عالی دولت در لرستان با اشاره به نقش ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع از کشور اظهار کرد: ارتش همواره به‌واسطه جانفشانی در راه ایران، اسلام و مردم، مورد احترام و اعتماد جامعه بوده است.

وی تصریح کرد: حمایت از نیروهای مسلح و تأمین نیازهای مردم در برابر تهدیدهای دشمن، از اولویت‌های دولت است و مجموعه مدیریتی استان تمام ظرفیت خود را برای پشتیبانی از ارتش جمهوری اسلامی ایران به کار می‌گیرد.

شاهرخی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جان‌فدای مردم هستند و دولت وظیفه دارد همه توان خود را برای پشتیبانی از آنان به کار گیرد.

تأمین نیازهای مردم و جلوگیری از کمبود در بازار

استاندار لرستان با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به نیازهای مردم و حمایت از نیروهای مسلح گفت: دولت و مجموعه مدیریتی استان برای تأمین نیازهای مردم و جلوگیری از ایجاد کمبود در بازار اهتمام ویژه‌ای دارند؛ چراکه دشمن تلاش می‌کند با هدف قرار دادن معیشت مردم، فشار بیشتری بر جامعه وارد کند.

وی در پایان با تأکید بر پیگیری توافق‌های انجام‌شده درباره پادگان ۰۷ و سایر اراضی مورد اشاره، ابراز امیدواری کرد که زمینه اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده فراهم شود و نتایج این اقدامات در آینده نزدیک برای مردم استان ملموس باشد.

منبع: استانداری لرستان