معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان از تدوین پرونده میراث صنعتی شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس و پیگیری ثبت ملی این اثر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین شهابی با اشاره به اهمیت مستندسازی پیشینه صنعتی استان هرمزگان اظهار کرد: تدوین این پرونده با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس و سازمان مردم‌نهاد مشق آفرینش در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در همین راستا، نشست پیگیری تدوین پرونده با حضور مدیرعامل شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس، قائم‌مقام مدیرعامل، نماینده سازمان مردم‌نهاد مشق آفرینش و مشاور اجرایی طرح، در شهرک صنعتی شماره ۲ بندرعباس برگزار شد.

او با اشاره به پیشینه فعالیت این مجموعه و پیوند آن با صنعت صیادی و فرآوری آبزیان بیان کرد: شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای بررسی و مستندسازی ارزش‌های میراث صنعتی برخوردار است و تدوین پرونده آن، زمینه شناخت دقیق‌تر ابعاد تاریخی، فنی و اجتماعی این مجموعه را فراهم می‌کند.

شهابی با تأکید بر اهمیت مفهوم «میراث صنعتی زنده»، افزود: استمرار فعالیت تولیدی، تحولات فناوری و انتقال تجربه میان نسل‌های مختلف، از موضوعاتی است که در بررسی ارزش‌های میراثی این مجموعه مورد توجه قرار می‌گیرد.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی هرمزگان، مستندسازی اسناد تاریخی، شناسایی ماشین‌آلات و تجهیزات قدیمی و ثبت مهارت‌ها و تجربه‌های کارکنان را از محورهای اصلی تدوین پرونده برشمرد و گفت: تاریخ شفاهی پیشکسوتان، مدیران و کارکنان ادوار مختلف می‌تواند در بازشناسی سیر تحول شرکت و حفظ دانش فنی و تجربه‌های انباشته‌شده نقش مؤثری داشته باشد. او همچنین بر استفاده از ظرفیت مرکز اسناد و مرکز تاریخ شفاهی استان برای گردآوری مدارک و ضبط مصاحبه‌ها تأکید کرد.

در ادامه، حبیب نصیری، مدیرعامل شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس، با اعلام آمادگی برای همکاری در تدوین پرونده و مستندسازی تجهیزات و اسناد تاریخی، پیشینه شرکت را بخشی از تاریخ صنعت فرآوری آبزیان و هویت دریایی بندرعباس دانست و بر ضرورت ثبت و ماندگارسازی تجربه نسل‌های مختلف تأکید کرد.

منبع :اداره کل میراث‌فرهنگی و گردشگری هرمزگان

برچسب ها: میراث فرهنگی ، گردشگری ، هرمزگان
خبرهای مرتبط
بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های تاریخی؛ مسیر هرمزگان به‌سوی گردشگری پایدار
۷ طرح زیرساختی گردشگری در هرمزگان به بهره‌برداری رسید
ثبت جشنواره آیینی «چارو » در فهرست رویدادهای گردشگری هرمزگان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۵ جایگاه عرضه بنزین سوپر در هرمزگان/ هر لیتر ۱۱۰ هزار تومان
آغاز رقابت بیش از ۴۶۰۰ داوطلب هرمزگانی در آزمون ورود به حرفه مهندسان
قیمت تمام شده مسکن ملی در بندرعباس چقدر است؟
برپایی چهارمین همایش نماز سپاه هرمزگان در بندرعباس؛ تبیین نقش معنویت در مقابله با جنگ نرم
پرونده ثبت میراث صنعتی «تن ماهی بندرعباس» تدوین می‌شود
آخرین اخبار
پرونده ثبت میراث صنعتی «تن ماهی بندرعباس» تدوین می‌شود
برپایی چهارمین همایش نماز سپاه هرمزگان در بندرعباس؛ تبیین نقش معنویت در مقابله با جنگ نرم
قیمت تمام شده مسکن ملی در بندرعباس چقدر است؟
۵ جایگاه عرضه بنزین سوپر در هرمزگان/ هر لیتر ۱۱۰ هزار تومان
آغاز رقابت بیش از ۴۶۰۰ داوطلب هرمزگانی در آزمون ورود به حرفه مهندسان
وعده تکمیل و تجهیز بیمارستان ۵۳۱ تخت‌خوابی هرمزگان