باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام اداره‌کل هواشناسی لرستان، نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز تا روز شنبه، فعالیت سامانه بارشی در جو استان ادامه خواهد داشت و در کنار افزایش پوشش ابر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در نقاط مختلف پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این پیش‌بینی، بارش‌های پراکنده و گاهی رگباری باران همراه با رعدوبرق در برخی مناطق رخ می‌دهد و در نواحی مستعد نیز احتمال وقوع تگرگ جود دارد. همچنین در برخی نقاط، احتمال تقویت لحظه‌ای بارش‌ها پیش‌بینی شده است.

مطابق هشدار سطح زرد هواشناسی، فعالیت این سامانه می‌تواند مخاطراتی از جمله اختلال در تردد خودروها، لغزندگی معابر و جاده‌ها، ایجاد روان‌آب و آب‌گرفتگی برخی نقاط را به همراه داشته باشد.

همچنین احتمال آسیب به محصولات کشاورزی در پی بارش تگرگ، سقوط اشیا در اثر وزش باد شدید، خسارت به برخی سازه‌ها، خیزش گردوخاک و افت کیفیت هوا از دیگر پیامد‌های احتمالی این شرایط جوی اعلام شده است.

با توجه به وزش باد شدید و احتمال وقوع بارش‌های رگباری و رعدوبرق، رعایت نکات ایمنی در تردد‌های جاده‌ای، فعالیت‌های کشاورزی و حضور در فضای باز ضروری است.

بر اساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی لرستان، در ادامه فعالیت این سامانه، بارش‌های پراکنده و رگباری برای روز‌های یکشنبه و دوشنبه نیز در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

از نظر نوسانات دمایی نیز دما‌های روزانه در روز‌های آینده روند کاهشی خواهند داشت؛ موضوعی که در کنار فعالیت سامانه بارشی، می‌تواند شرایط جوی متفاوتی را در مناطق مختلف استان رقم بزند.

اداره‌کل هواشناسی لرستان از شهروندان خواسته است با توجه به احتمال تشدید لحظه‌ای بارش‌ها و وزش باد شدید، توصیه‌های ایمنی را رعایت کرده و هشدار‌های بعدی هواشناسی را دنبال کنند.

منبع: هواشناسی لرستان