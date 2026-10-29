سخنگوی آتش نشانی تهران از اطفای آتش سوزی ساختمان دو طبقه یک کارخانه در جاده مخصوص خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی در جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۶ یک مورد حادثه آتش سوزی در جاده مخصوص بعد از آزادگان به سامانه آتش نشانی اعلام و ۵ ایستگاه به محل اعزام شد.

وی افزود: با توجه به تماس‌ها و دودی که به آسمان در محدوده این آدرس متصاعد شده بود، نیرو‌های آتش‌نشانی در محل حضور پیدا می‌کنند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی خاطرنشان کرد: محل حادثه در یک کارخانه بوده که در آن یک ساختمان دو طبقه در حال ساخت بوده که ساخت آن هم رو به اتمام بوده و نمای کامپوزیت آن هم نصب شده بود. محل آتش سوزی آن ساختمان دو طبقه بوده که آتش به نما هم سرایت کرده بود.

وی عنوان کرد: آتش شعله ور بود، نیرو‌های آتش نشانی آتش را مهار کردند و در حال اطفای کامل آن هستند.

جلال ملکی گفت: در این ساختمان شخصی حضور نداشته و حادثه نیز مصدومی نداشتیم. نیرو‌های آتش‌نشان در حال اطفای کامل حریق هستند.

منبع: ایسنا 

برچسب ها: آتش سوزی ، آتش نشانان
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