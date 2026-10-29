باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که زمان برگزاری مذاکرات سه‌جانبه میان آمریکا، روسیه و اوکراین، به اقدامات کی‌یف در روز‌های آینده بستگی دارد.

اوشاکوف در گفت‌و‌گو با شبکه «وستی» اعلام کرد که مسکو پس از مراسم وحدت ملی روسیه که چهارم نوامبر (۱۳ آبان) برگزار می‌شود، تاریخ مذاکرات سه‌جانبه را اعلام خواهد کرد و این مذاکرات قطعاً پیش از این مراسم برگزار نخواهد شد.

دستیار پوتین افزود: «باید ببینیم رقبای اوکراینی ما در این روز‌ها چگونه رفتار می‌کنند. این موضوع نیز اهمیت دارد. اگر در جریان مراسم عمومی، بمباران‌های گسترده‌ای انجام شود، احتمالاً این مسئله به‌نوعی بر روحیه ما نیز تأثیر خواهد گذاشت.»

شایان ذکر است که این مذاکرات در چارچوب تلاش‌ها برای ازسرگیری گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک با هدف پایان دادن به جنگ اوکراین برگزار خواهد شد. تا این لحظه، ابوظبی به‌عنوان محل احتمالی نشست مطرح شده، اما تاریخ نهایی آن هنوز مشخص نیست. اختلاف بر سر آینده منطقه دونباس و تضمین‌های امنیتی اوکراین از جمله موانع اصلی دستیابی به توافق صلح به شمار می‌رود. همچنین، مقام‌های روسیه اعلام کرده‌اند که نمایندگان کشور‌های اروپایی در این دور از مذاکرات حضور نخواهند داشت.

منبع: بریکینگ نیوز