باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «پولیتیکو» به نقل از یک مقام سابق دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گزارش داد که پیروزی مخالفان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل در انتخابات این رژیم می‌توانست «فرصتی برای توقف خونریزی‌ها از طریق اداره اسرائیل به شیوه‌ای کمتر تحریک‌آمیز» باشد.

این مقام سابق آمریکایی افزود که در واشنگتن «نارضایتی‌هایی» نسبت به نخست‌وزیر فعلی رژیم تروریستی اسرائیل، وجود دارد.

در همین راستا، آکسیوس در گزارشی در ۲۴ اکتبر نوشت که شماری از مشاوران ارشد ترامپ طی شش ماه گذشته از عملکرد نتانیاهو در موضوعات منطقه‌ای، به‌ویژه غزه، سوریه و لبنان، ناراضی شده‌اند. به نوشته این رسانه، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ، از تعلل نتانیاهو در پیشبرد طرح صلح غزه ابراز نارضایتی کرده‌اند و تام باراک، فرستاده آمریکا، نیز درباره رویکرد رژیم تروریستی اسرائیل در قبال سوریه نگرانی‌هایی داشته است.

این گزارش همچنین می‌افزاید که برخی مقام‌های آمریکایی معتقدند همکاری با کابینه‌ای در رژیم تروریستی اسرائیل که شرکای راست‌گرای نتانیاهو در آن حضور نداشته باشند، آسان‌تر خواهد بود. با این حال، ترامپ برخلاف نظر برخی مشاورانش، از نتانیاهو در انتخابات حمایت کرد.

منبع: النشره