یک مقام سابق دولت ترامپ فاش کرد که نارضایتی‌هایی از نتانیاهو در واشنگتن وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «پولیتیکو» به نقل از یک مقام سابق دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گزارش داد که پیروزی مخالفان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل در انتخابات این رژیم می‌توانست «فرصتی برای توقف خونریزی‌ها از طریق اداره اسرائیل به شیوه‌ای کمتر تحریک‌آمیز» باشد.

این مقام سابق آمریکایی افزود که در واشنگتن «نارضایتی‌هایی» نسبت به نخست‌وزیر فعلی رژیم تروریستی اسرائیل، وجود دارد.

در همین راستا، آکسیوس در گزارشی در ۲۴ اکتبر نوشت که شماری از مشاوران ارشد ترامپ طی شش ماه گذشته از عملکرد نتانیاهو در موضوعات منطقه‌ای، به‌ویژه غزه، سوریه و لبنان، ناراضی شده‌اند. به نوشته این رسانه، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ، از تعلل نتانیاهو در پیشبرد طرح صلح غزه ابراز نارضایتی کرده‌اند و تام باراک، فرستاده آمریکا، نیز درباره رویکرد رژیم تروریستی اسرائیل در قبال سوریه نگرانی‌هایی داشته است.

این گزارش همچنین می‌افزاید که برخی مقام‌های آمریکایی معتقدند همکاری با کابینه‌ای در رژیم تروریستی اسرائیل که شرکای راست‌گرای نتانیاهو در آن حضور نداشته باشند، آسان‌تر خواهد بود. با این حال، ترامپ برخلاف نظر برخی مشاورانش، از نتانیاهو در انتخابات حمایت کرد.

منبع: النشره

برچسب ها: آمریکا و اسرائیل ، انتخابات اسرائیل ، بنیامین نتانیاهو
خبرهای مرتبط
آغاز شمارش بیش از ۵۰۰ هزار رأی پاکتی دوگانه در انتخابات کنست
ادعای حزب لیکود: احزاب عربی انتخابات را دزدیده‌اند
آکسیوس: اسرائیل پس از بن‌بست انتخاباتی، با هفته‌ها کشمکش سیاسی رو‌به‌رو است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آغاز شمارش بیش از ۵۰۰ هزار رأی پاکتی دوگانه در انتخابات کنست
هشدار مجدد اوباما درباره پیامدهای جنگ ترامپ علیه ایران
ترامپ دستور به ونس برای پیگیری مذاکرات با ایران را تکذیب کرد
هگست برنامه‌ریز ارشد نظامی پنتاگون را برکنار کرد
کره شمالی ۱۲ موشک بالستیک کوتاه‌برد به سمت دریای شرقی شلیک کرد
گزارش وقوع حادثه و آتش‌سوزی در یک شناور در تنگه هرمز
روسیه از سرنگونی ۱۲۱۴ پهپاد اوکراینی طی یک شب خبر داد
پوتین: روسیه و آفریقا متحدان طبیعی در ایجاد نظم چندقطبی جهان هستند
طوفان حاره‌ای در سواحل شرقی هند دست‌کم ۶ کشته بر جا گذاشت
کره جنوبی گزینه‌های استقرار در تنگه هرمز را بررسی می‌کند
آخرین اخبار
غرق شدن کشتی اسرائیلی با حمله پهپادی در بلغارستان
رویترز: بن‌بست در انتخابات رژیم صهیونیستی چه پیامد‌هایی برای ترامپ دارد؟
خستگی واشنگتن از نتانیاهو پس از انتخابات اسرائیل
روسیه: آماده میانجی‌گری میان ایران و آمریکا هستیم
مسکو: زمان مذاکرات سه‌جانبه به اقدامات کی‌یف بستگی دارد
قطر اتهام دخالت در انتخابات رژیم صهیونیستی را رد کرد
تأکید دوباره پوتین بر حمایت روسیه از تشکیل کشور فلسطین
آمریکا ادعا کرد چین یک فضاپیمای مخفی دارد
حملات عربستان به تعز؛ ۱۲ غیرنظامی شهید شدند
هشدار مجدد اوباما درباره پیامدهای جنگ ترامپ علیه ایران
پوتین: روسیه و آفریقا متحدان طبیعی در ایجاد نظم چندقطبی جهان هستند
انفجار کپسول اکسیژن در آمبولانس در پاکستان ۹ کشته بر جا گذاشت
۴ شهید و بیش از ۴۰ زخمی در حملات رژیم صهیونیستی به غزه
کره جنوبی گزینه‌های استقرار در تنگه هرمز را بررسی می‌کند
روسیه از سرنگونی ۱۲۱۴ پهپاد اوکراینی طی یک شب خبر داد
گزارش وقوع حادثه و آتش‌سوزی در یک شناور در تنگه هرمز
طوفان حاره‌ای در سواحل شرقی هند دست‌کم ۶ کشته بر جا گذاشت
کره شمالی ۱۲ موشک بالستیک کوتاه‌برد به سمت دریای شرقی شلیک کرد
هگست برنامه‌ریز ارشد نظامی پنتاگون را برکنار کرد
ترامپ دستور به ونس برای پیگیری مذاکرات با ایران را تکذیب کرد
آغاز شمارش بیش از ۵۰۰ هزار رأی پاکتی دوگانه در انتخابات کنست
قیمت گاز اروپا برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲ از ۱۰۰ یورو گذشت
اعلام سه روز عزای عمومی در اسپانیا در پی برخورد مرگبار دو قطار 
سازمان ملل بار دیگر خواستار پایان تحریم‌های آمریکا علیه کوبا شد
ادعای حزب لیکود: احزاب عربی انتخابات را دزدیده‌اند
آکسیوس: اسرائیل پس از بن‌بست انتخاباتی، با هفته‌ها کشمکش سیاسی رو‌به‌رو است
زلنسکی: مذاکره درباره مسائل سرزمینی فقط در سطح رؤسای جمهور انجام شود
دبیرکل حزب الله: با ادامه اشغالگری بحث درباره سلاح مقاومت منتفی است
ادعای ترامپ: نتانیاهو اکنون در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارد
اتحادیه اروپا ممکن است پیشنهاد عضویت وابسته به کانادا را کنار بگذارد