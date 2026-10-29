سپاه پاسداران اعلام کرد: در صیدگاه هرمز تا به امروز ۶۸ پهپاد پیشرفته آمریکایی شکار شدند که نمایش اقتدار سامانه نوین پدافند هوافضای سپاه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: با انهدام پهپاد MQ-۱ در بامداد امروز، شمار دو نوع خاص پهپاد‌های آمریکایی منهدم‌شده توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه به ۶۸ فروند، شامل ۵۴ فروند MQ-۹ و ۱۴ فروند MQ-۱ رسیده است.

این سامانه که تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور فعالیت می‌کند، در مقابله با پهپاد‌هایی به کار گرفته شده که از تجهیزات ارزشمند شناسایی و رزمی آمریکا به شمار می‌روند. اهمیت این دستاورد اعلام‌شده تنها در تعداد پرنده‌های منهدم‌شده نیست؛ بلکه در توان کشف، ردگیری و انهدام اهداف پیشرفته در شرایط واقعی نبرد است؛ توانمندی‌ای که حاصل سال‌ها تلاش متخصصان و فرماندهان ایرانی در توسعه پدافند بومی کشور است.

تصاویر لحظات رهگیری و انهدام پهپاد‌های پیشرفته آمریکایی MQ-۱ و MQ-۹ در آسمان تنگه هرمز، به همراه تصاویر رهگیری و انهدام یک فروند MQ-۱ در بامداد امروز، پنجشنبه ۷ آبان، در شرق تنگه هرمز و مقابل سواحل سیریک؛ این پهپاد‌ها از مهم‌ترین پرنده‌های شناسایی و رزمی ساخت آمریکا هستند که با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته مراقبتی، دوربین‌های حرارتی، ارتباطات ماهواره‌ای و توان پرواز طولانی‌مدت، نقش مهمی در مأموریت‌های اطلاعاتی و عملیاتی ارتش آمریکا دارند.

در پایان، یاد و خاطره فرمانده شهید سپهبد حاج محمد پاکپور را گرامی می‌داریم؛ فرمانده‌ای که نام او با تلاش برای تقویت توان دفاعی، توسعه تجهیزات نوین و ارتقای آمادگی رزمی سپاه گره خورده است. امروز نیز یاد او و دیگر شهدای عرصه دفاع از ایران، در کنار تلاش رزمندگان و متخصصانی زنده است که پاسداری از آسمان کشور را بر عهده دارند. یادشان گرامی و راهشان پررهرو باد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: تنگه هرمز ، سپاه
خبرهای مرتبط
از گرانی سوخت تا شکست انتخاباتی؛ جنگ ایران به کابوس جمهوری‌خواهان تبدیل شد + فیلم
انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور از مسیر غیرمجاز تنگه هرمز
سخنگوی سپاه: واقعیت تنگه هرمز در آسمان، زمین و دریا رقم می‌خورد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
عراق در دوراهی اطاعت از آمریکا یا تجارت با ایران
انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور از مسیر غیرمجاز تنگه هرمز
انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱ در آسمان شرق تنگه هرمز
انهدام ۴ هسته عملیاتی گروهک تروریستی تکفیری در جنوب شرق کشور
غریب‌آبادی: دیپلماسی حقوقی باید به نتایج ملموس در صیانت از منافع ملی منجر شود
دریادار سیاری: تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد
سخنگوی سپاه: واقعیت تنگه هرمز در آسمان، زمین و دریا رقم می‌خورد
استفاده از فناوری روز در خودروسازی و توسعه موتور‌های پیشرفته و کم‌مصرف یک ضرورت است
تاکید پزشکیان بر گسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک
پزشکیان: حفاظت از محیط زیست باید از مرحله مقابله با تخریب به مدیریت پیشگیرانه تغییر کند
آخرین اخبار
«صیدگاه هرمز»؛ شکار پهپاد‌های پیشرفته آمریکایی با سامانه نوین پدافندی سپاه
استفاده از فناوری روز در خودروسازی و توسعه موتور‌های پیشرفته و کم‌مصرف یک ضرورت است
تاکید پزشکیان بر گسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک
انهدام ۴ هسته عملیاتی گروهک تروریستی تکفیری در جنوب شرق کشور
دریادار سیاری: تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد
پزشکیان: حفاظت از محیط زیست باید از مرحله مقابله با تخریب به مدیریت پیشگیرانه تغییر کند
سخنگوی سپاه: واقعیت تنگه هرمز در آسمان، زمین و دریا رقم می‌خورد
انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور از مسیر غیرمجاز تنگه هرمز
غریب‌آبادی: دیپلماسی حقوقی باید به نتایج ملموس در صیانت از منافع ملی منجر شود
انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱ در آسمان شرق تنگه هرمز
عراق در دوراهی اطاعت از آمریکا یا تجارت با ایران
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۷ آبان
حذف کالابرگ دهک‌های بالا راهی برای حمایت از دهک‌های پایین است
عراقچی: برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط نزدیک و مستمر با واسطه‌ها ادامه می‌دهیم
عارف دستور تشکیل کارگروه دائمی برای تدوین قوانین فضای دیجیتال را صادر کرد
پزشکیان: رسیدگی به مناطق محروم باید در اولویت بنیاد مستضعفان باشد
عارف: محاصره دریایی دشمن فرصتی برای توسعه گذرگاه‌های مرزی و کریدور‌های کشور شد
رهبر انقلاب: تا رسیدن به قلّه‌های پیشرفت هم‌عهدیم