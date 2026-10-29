سپاه پاسداران اعلام کرد: در صیدگاه هرمز تا به امروز ۶۸ پهپاد پیشرفته آمریکایی شکار شدند که نمایش اقتدار سامانه نوین پدافند هوافضای سپاه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: با انهدام پهپاد MQ-۱ در بامداد امروز، شمار دو نوع خاص پهپاد‌های آمریکایی منهدم‌شده توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه به ۶۸ فروند، شامل ۵۴ فروند MQ-۹ و ۱۴ فروند MQ-۱ رسیده است.

این سامانه که تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور فعالیت می‌کند، در مقابله با پهپاد‌هایی به کار گرفته شده که از تجهیزات ارزشمند شناسایی و رزمی آمریکا به شمار می‌روند. اهمیت این دستاورد اعلام‌شده تنها در تعداد پرنده‌های منهدم‌شده نیست؛ بلکه در توان کشف، ردگیری و انهدام اهداف پیشرفته در شرایط واقعی نبرد است؛ توانمندی‌ای که حاصل سال‌ها تلاش متخصصان و فرماندهان ایرانی در توسعه پدافند بومی کشور است.

تصاویر لحظات رهگیری و انهدام پهپاد‌های پیشرفته آمریکایی MQ-۱ و MQ-۹ در آسمان تنگه هرمز، به همراه تصاویر رهگیری و انهدام یک فروند MQ-۱ در بامداد امروز، پنجشنبه ۷ آبان، در شرق تنگه هرمز و مقابل سواحل سیریک؛ این پهپاد‌ها از مهم‌ترین پرنده‌های شناسایی و رزمی ساخت آمریکا هستند که با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته مراقبتی، دوربین‌های حرارتی، ارتباطات ماهواره‌ای و توان پرواز طولانی‌مدت، نقش مهمی در مأموریت‌های اطلاعاتی و عملیاتی ارتش آمریکا دارند.

در پایان، یاد و خاطره فرمانده شهید سپهبد حاج محمد پاکپور را گرامی می‌داریم؛ فرمانده‌ای که نام او با تلاش برای تقویت توان دفاعی، توسعه تجهیزات نوین و ارتقای آمادگی رزمی سپاه گره خورده است. امروز نیز یاد او و دیگر شهدای عرصه دفاع از ایران، در کنار تلاش رزمندگان و متخصصانی زنده است که پاسداری از آسمان کشور را بر عهده دارند. یادشان گرامی و راهشان پررهرو باد.