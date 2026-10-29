سه پهپاد یک کشتی متعلق به شرکت کشتیرانی صهیونیستی «تسیم» را در سواحل بلغارستان هدف قرار داده و آن را غرق کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی «معاریو» گزارش داد که سه پهپاد به یک کشتی متعلق به شرکت کشتیرانی صهیونیستی «تسیم» حمله کرده و آن را غرق کرده‌اند. هویت مهاجمان تاکنون مشخص نشده است.

این روزنامه توضیح داد که کشتی مذکور در سواحل بلغارستان و در مسیر حرکت به سمت رومانی هدف حمله قرار گرفت. این کشتی از بندر حیفا به مقصد بندر کنستانتسا در رومانی در حرکت بود.

معاریو همچنین گزارش داد که کشتی هدف قرارگرفته حامل ۴۲۱ کانتینر حاوی مواد خطرناک بود و در خط کشتیرانی شرکت اسرائیلی «تسیم» فعالیت می‌کرد.

گزارش‌های تکمیلی رویترز، آسوشیتدپرس و رسانه‌های صهیونیستی نشان می‌دهند که کشتی مورد اشاره، «کانت‌شیپ جت» نام دارد و در دریای سیاه، در محدوده منطقه انحصاری اقتصادی بلغارستان، هدف حمله سه پهپاد دریایی قرار گرفته است.

ای پی در ادامه گزارش داد که هر ۱۸ خدمه کشتی، شامل ۱۴ تبعه فیلیپین و چهار تبعه اوکراین، با عملیات نیروهای دریایی و مرزبانی بلغارستان نجات یافتند. هر ۴۲۱ کانتینر کشتی با غرق شدن آن از دست رفتند و گزارش‌ها حاکی است که حدود ۲۰ کانتینر پیش‌تر به دریا افتاده بودند.

رویترز نیز گزارش داد که محموله کشتی شامل باتری‌های لیتیوم‌یونی، اسیدها، مایعات خورنده و مواد قابل اشتعال بود. مقام‌های بلغارستان پس از نمونه‌برداری اولیه، نشانه قابل مشاهده‌ای از آلودگی دریا پیدا نکردند؛ با این حال، بررسی‌های زیست‌محیطی ادامه دارد.

منبع: المیادین

برچسب ها: حمله به اسرائیل ، کشتیرانی
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