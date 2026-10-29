باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کربلایی، عضو شورای عالی آموزش و پرورش، در گفت‌وگویی با اشاره به روند صعودی نمرات امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه دوازدهم در سال جاری اظهار داشت: در امتحانات نهایی امسال، شاهد افزایش حدود ۱ ٫ ۱۵ نمره‌ای در معدل کتبی دانش‌آموزان بوده‌ایم که بیشترین سهم مربوط به مدارس دولتی عادی است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین میزان افزایش نمره همچنان متعلق به کلان‌شهر تهران، خراسان رضوی و یزد است و بالا بودن معدل در این استان‌ها میانگین کشوری را بالا کشیده است؛ به‌طوری‌که مناطق کمتر برخوردار تغییر چندان اساسی را در این زمینه تجربه نکرده‌اند.

کربلایی درباره عوامل مؤثر در رشد نمرات دانش‌آموزان گفت: یکی از دلایل اصلی این افزایش، وجود حدود دو ماه زمان بیشتر برای مطالعه دانش‌آموزان نسبت به سال گذشته بود. در سال‌های قبل امتحانات در اول خرداد برگزار می‌شد، اما امسال به دلیل شرایط جنگ، امتحانات در پایان تیر برگزار شد.

وی افزود: دلیل دیگر این بود که به‌جز یکی دو درس که بر اساس سلیقه طراحان سؤال و گروه‌های مربوطه طراحی شده بود، بقیه سؤال‌ها کاملاً در سطح کتاب درسی قرار داشت. امسال سطح سؤال‌ها یکی از نزدیک‌ترین استاندارد‌ها را با مفاهیم کتاب درسی داشت و هر دانش‌آموزی که بر کتاب مسلط بود، می‌توانست نمرات مطلوبی کسب کند.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش همچنین به تأثیر قطعی معدل در پذیرش دانشگاه‌ها از سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: با تثبیت این روند، اهمیت امتحانات نهایی برای دانش‌آموزان دوچندان شده و تمرکز و سرمایه‌گذاری ویژه‌ای روی آن انجام می‌دهند. پیش‌بینی می‌شود سال آینده نیز به دلیل همین اهمیت و تمرکز، شاهد افزایش مجدد نمرات باشیم. در همین راستا، اقدام اخیر مرکز سنجش وزارت آموزش‌وپرورش در خصوص امکان نمایش برگه‌های تصحیح‌شده به دانش‌آموزان از سال آینده، گام مثبتی در جهت کاهش استرس آنها خواهد بود.

بررسی وضعیت رتبه‌های برتر کنکور و عدالت آموزشی

کربلایی در خصوص سهم دانش‌آموزان مدارس سمپاد و مدارس دولتی عادی در رتبه‌های برتر کنکور تصریح کرد: دانش‌آموزان مستعد در دوران مدرسه از سایرین تفکیک شده و بر اساس آزمون‌های هوش و استعداد وارد مدارس استعداد‌های درخشان می‌شوند؛ بنابراین دریافت آموزش‌های ویژه طی چند سال، طبیعی است که خروجی آن کسب رتبه‌های برتر کنکور باشد.

وی با اشاره به کم‌رنگ بودن حضور دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی در میان رتبه‌های سه‌رقمی و دانشگاه‌های برتر افزود: برای ایجاد عدالت آموزشی، ناگزیر به تقویت مدارس دولتی هستیم و اولین گام در این مسیر، اختصاص معلمان خوب و توانمند به این مدارس است.

راهکار‌های تقویت مدارس دولتی

عضو شورای عالی آموزش و پرورش درباره الزامات ارتقای کیفیت در مدارس دولتی بیان کرد: فاصله گرفتن از تمرکزگرایی و اعطای اختیار بیشتر به مدارس دولتی عادی از راهکار‌های اصلی بهبود وضعیت این مدارس است. در حال حاضر چالش اصلی ما کمبود نیروی انسانی و معلم کارآمد است. اگر معلمان توانمند در مدارس دولتی حضور داشته باشند، می‌توانند با عملکرد خود به دانش‌آموزان انگیزه داده و زمینه‌ساز کسب رتبه‌های برتر شوند. هدف ما باید به‌گونه‌ای باشد که معلمان توانمند احساس کنند حضور در مدارس دولتی عادی هیچ کمبودی نسبت به مدارس خاص ندارد.

کربلایی در پایان با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی و معلمان، تضمین‌کننده نسل آینده کشور است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه پس از سال‌های طولانی، رئیس‌جمهور پزشکیان، با وجود تمامی مشکلات کشور، شخصاً پای کار آموزش‌وپرورش ایستاده و جلسات مستمر و هفتگی را با محوریت عدالت آموزشی، ساخت مدرسه و رفع موانع آموزش و پرورش برگزار می‌کند؛ رویکردی که تا این حد زمان و انرژی برای ارتقای نظام آموزشی صرف نکرده است. همچنین با آغاز آموزش معلمان، دوره‌های ضمن خدمت و طرح تحول کتب درسی از امسال، مسیر تقویت مدارس دولتی عادی با قوت دنبال می‌شود.

منبع: تسنیم