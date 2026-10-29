رئیس اداره شیلات شهرستان علی‌آباد کتول گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال تولید انواع ماهی به هزار و ۱۵۷ تن افزایش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - هاجر سادات حسینی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱۴ واحد پرورشی آبزیان در سطح شهرستان فعال هستند که شامل ۱۰ مزرعه سردابی، ۲ واحد خاویاری و ۱۰۲ واحد گرمابی می‌شود.

وی درباره گونه‌های پرورشی آبزیان در علی‌آباد کتول افزود: در مزارع سردابی ماهیانی نظیر قزل‌آلا، ماهی طلایی و سالمون، در مزارع گرمابی گونه‌های کپور، آمور، فیتوفاگ و بیگ‌هد، و در واحد‌های خاویاری نیز گونه‌های فیل‌ماهی، قره‌برون، هیبرید، چالباش و سیبری پرورش داده می‌شوند.

رئیس اداره شیلات علی‌آباد کتول در پایان خاطرنشان کرد: فعالیت این واحد‌های تولیدی زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۴۴ نفر را در شهرستان فراهم کرده است.

سال گذشته هزار و ۱۴۹ تن انواع آبزی در این شهرستان تولید شد.

برچسب ها: ماهیان سردابی ، ماهیان گرمابی
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