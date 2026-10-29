مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان از آغاز طرح مشارکتی کپه‌کاری مراتع برمه‌تپه قروه در سطح ۵۰ هکتار خبر داد و گفت: با اجرای مرحله دوم، سطح مراتع احیاشده به ۱۵۰ هکتار خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی ـ بهزاد شریفی‌پور در آیین آغاز این طرح اظهار کرد: این پروژه با هدف تقویت پوشش گیاهی، حفاظت از خاک و مقابله با گسترش کانون‌های گردوغبار اجرا می‌شود.

وی افزود: مشارکت جوامع محلی در احیای مراتع، علاوه بر حفاظت از منابع طبیعی، به تقویت معیشت بهره‌برداران و پایداری اقتصادی روستا‌ها کمک می‌کند.

کمال رستمی، رئیس اداره مرتع و بیابان اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان نیز گفت: روزانه ۳۰ تا ۵۰ نفر از اهالی روستای برمه‌تپه در عملیات کاشت بذر‌های آگروپایرون و سکالا در سطح ۵۰ هکتار مشارکت دارند.

وی افزود: در مرحله نخست، ۳۰۰ کیلوگرم بذر کشت می‌شود و پس از آن، عرصه احیاشده به مدت یک سال تحت حفاظت قرار می‌گیرد. مرحله دوم طرح نیز در سال دوم و در سطح ۱۰۰ هکتار اجرا خواهد شد.

رستمی تأکید کرد: مشارکت مردم و تداوم اقدامات حفاظتی، نقش مهمی در بهبود وضعیت مراتع، کاهش فرسایش خاک و مقابله با پدیده گردوغبار دارد.

گفتنی است؛کپه‌کاری یکی از روش‌های احیای مراتع است که با ایجاد چاله‌ها یا کپه‌های کوچک در خاک و کاشت بذر گیاهان مرتعی انجام می‌شود. این روش با کمک به حفظ رطوبت خاک، افزایش استقرار بذر و تقویت پوشش گیاهی، در کاهش فرسایش خاک و مقابله با گسترش بیابان‌زایی مؤثر است.

برچسب ها: کردستان ، کپه کاری مراتع ، طرح کپه کاری
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