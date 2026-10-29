منابع از بررسی احتمال حمله سایبری به فریزر‌های دست‌کم شش فروشگاه نظامی آمریکا خبر دادند که در فصل تابستان رخ داد و باعث فساد مواد غذایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پنتاگون در حال بررسی احتمال حمله سایبری به فریزر‌های فروشگاه‌های مستقر در پایگاه‌های نظامی آمریکا است؛ این بررسی در حالی صورت می‌گیرد که اختلال در عملکرد این فریزر‌ها در ماه اوت موجب فساد مواد غذایی شد.

چهار مقام آگاه می‌گویند اختلال در عملکرد فریزر‌ها در دست‌کم شش فروشگاه مواد غذایی داخل پایگاه‌های نظامی آمریکا گزارش شده است. در یکی از این موارد، دمای دستگاه‌های سرمایشی طی شب افزایش یافت و صبح روز بعد حجم زیادی از مواد غذایی فاسد شده بود.

صفحه فیس‌بوک پایگاه نظامی فورت هوآچوکا در ایالت آریزونا، ۲۶ اوت (۴ شهریور) اعلام کرد فریزر این پایگاه وارد حالت یخ‌زدایی شده و تمام مواد غذایی را گرم کرده است.

پنتاگون اعلام کرده یکی از واحد‌های فرماندهی سایبری ارتش آمریکا با نهاد‌های دولتی و مجریان قانون برای بررسی این پرونده همکاری می‌کند. 

به گفته یکی از مقام‌های آگاه، بازرسان آمریکایی درباره حمله سایبری مشابهی به فریزر‌های تجاری در فرانسه که اوایل ماه جاری میلادی فعالیت سوپرمارکت‌ها را مختل کرد، با همتایان فرانسوی خود در ارتباط هستند.

در حمله سایبری که در فرانسه صورت گرفت، تنظیمات دستگاه‌های سرمایشی در بیش از ۳۵۰ مرکز تغییر کرد و در برخی موارد، تجهیزات بر اثر افزایش شدید دما آتش گرفتند.

کارشناسان می‌گویند استفاده از تجهیزات کنترلی قدیمی و اتصال آنها به اینترنت می‌تواند نفوذ هکر‌ها را آسان‌تر کند. با این حال، رویترز اعلام کرد هنوز مشخص نیست تحقیقات آمریکا به چه مرحله‌ای رسیده و آیا عامل یا علت این حوادث شناسایی شده است یا خیر.

منبع: رویترز

برچسب ها: پنتاگون ، حمله سایبری ، مواد غذایی
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