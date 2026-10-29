باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: قبل از ظهر امروز، یک نفت‌کش متخلف در حال تردد در محدوده ممنوعه و ناامن در شرق تنگه هرمز، براثر برخورد با مین‌های دریایی دچار آسیب و آتش‌سوزی شد و از حرکت بازماند.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش تأکید کرد؛ تنگه هرمز برای کشتی‌های متخلف که بدون هماهنگی و با اعتماد به دروغ پردازی‌های رییس جمهور آمریکا قصد عبور از مناطق ممنوعه و نا امن را داشته باشند بسته است و این تردد‌های بدون هماهنگی در مناطق پرخطر، ایمنی شناور‌ها و خدمه را با مخاطرات جدی مواجه کرده و خواهد کرد.