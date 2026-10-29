روابط عمومی ارتش اعلام کرد: یک نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز، پس از برخورد با مین‌های دریایی، آسیب و آتش سوزی متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: قبل از ظهر امروز، یک نفت‌کش متخلف در حال تردد در محدوده ممنوعه و ناامن در شرق تنگه هرمز، براثر برخورد با مین‌های دریایی دچار آسیب و آتش‌سوزی شد و از حرکت بازماند.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش تأکید کرد؛ تنگه هرمز برای کشتی‌های متخلف که بدون هماهنگی و با اعتماد به دروغ پردازی‌های رییس جمهور آمریکا قصد عبور از مناطق ممنوعه و نا امن را داشته باشند بسته است و این تردد‌های بدون هماهنگی در مناطق پرخطر، ایمنی شناور‌ها و خدمه را با مخاطرات جدی مواجه کرده و خواهد کرد.

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برچسب ها: ارتش ، تنگه هرمز
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