باشگاه خبرنگاران جوان - هفتمین اجلاس سراسری نماز،در شهرستان شاهرود استان سمنان با حضور وزیر آموزش‌وپرورش برگزار می‌شود و طی آن، از نمایندگان برگزیده آذربایجان‌غربی در حوزه ترویج فرهنگ نماز تجلیل خواهد شد.

در این رویداد، اداره‌کل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی عنوان «استان برتر» را به پاس فعالیت‌های مجموعه تعلیم‌وتربیت استان در ترویج فرهنگ اقامه نماز کسب کرده است. همچنین حسنا قلی‌پور به‌عنوان دانش‌آموز برتر و جواد قوی‌پنجه به‌عنوان مسئول رصد و پایش برگزیده، نمایندگان استان در جمع تجلیل‌شوندگان این اجلاس خواهند بود.

این موفقیت‌ها حاصل هم‌افزایی فرهنگیان، مربیان پرورشی، دانش‌آموزان و خانواده‌ها در گسترش فرهنگ نماز و تقویت جایگاه آن در محیط‌های آموزشی است؛ رویکردی که با نقش‌آفرینی مدارس و اهتمام فعالان عرصه تربیتی، زمینه تعمیق باورهای دینی و انس بیشتر دانش‌آموزان با فرهنگ اقامه نماز را فراهم می‌سازد.

منیع:آموزش و پرورش