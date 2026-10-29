باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چگونگی تشخیص رده‌بندی سنی یک بازی توسط والدین + فیلم

گاهی اوقات والدین نمی‌توانند تشخیص دهند که یک بازی دقیقا مناسب فرزندشان است یا خیر.

باشگاه خبرنگاران جوان - خانواده‌هایی که دغدغه رده‌بندی سنی بازی فرزندانشان را دارند باید به برخی نکات توجه کنند که رضا احمدی، معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در فیلم زیر به آن پرداخته است.

مطالب مرتبط
چگونگی تشخیص رده‌بندی سنی یک بازی توسط والدین + فیلم
young journalists club

آمریکا پاسخ دهد که چرا کودکان ما را کشت! + فیلم

چگونگی تشخیص رده‌بندی سنی یک بازی توسط والدین + فیلم
young journalists club

مرندی: بزرگ‌ترین تهدید برای اسرائیل ایران نیست، انسانیت است + فیلم

چگونگی تشخیص رده‌بندی سنی یک بازی توسط والدین + فیلم
young journalists club

هشدار جدی درباره خطرات بازی‌های آنلاین + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
سنگ تمام تحلیلگر ایرانی مقابل سه مدافع تمام‌قد اسرائیل! + فیلم
۱۰۶۱

سنگ تمام تحلیلگر ایرانی مقابل سه مدافع تمام‌قد اسرائیل! + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
مرندی: بزرگ‌ترین تهدید برای اسرائیل ایران نیست، انسانیت است + فیلم
۶۱۳

مرندی: بزرگ‌ترین تهدید برای اسرائیل ایران نیست، انسانیت است + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
لحظه اصابت قایق انتحاری به کشتی رژیم صهیونسیتی + فیلم
۵۶۶

لحظه اصابت قایق انتحاری به کشتی رژیم صهیونسیتی + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
 پایان هیمنه آمریکا در غرب آسیا! + فیلم
۵۶۴

 پایان هیمنه آمریکا در غرب آسیا! + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
تبدیل شدن یک قانون اشتباه در آذربایجان به جریان سیاسی + فیلم
۴۲۲

تبدیل شدن یک قانون اشتباه در آذربایجان به جریان سیاسی + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha