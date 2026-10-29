باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حزب‌الله لبنان پیروزی لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، در انتخابات ریاست‌جمهوری و اعتماد مجدد مردم این کشور به ریاست او را تبریک گفت و تاکید کرد که این پیروزی بازتاب‌دهنده اراده ملی و انتخاب دموکراتیک و مستقل مردم برزیل، به دور از سلطه و دیکته‌های خارجی است.

حزب‌الله در بیانیه‌ای از «مواضع شرافتمندانه» لولا دا سیلوا در حمایت از آرمان‌های برحق ملت‌ها و حق آنها برای آزادی و تعیین سرنوشت تمجید کرد و در این زمینه به‌ویژه به حمایت او از آرمان فلسطین، ایستادگی در برابر سلطه آمریکا و محکومیت جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین اشاره کرد.

استقبال از قطعنامه سازمان ملل برای پایان دادن به محاصره کوبا

حزب‌الله همچنین از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در حمایت از پایان دادن به محاصره آمریکا علیه کوبا استقبال کرد و این پیروزی در مسیر عدالت و حق را پس از دهه‌ها محاصره، فشار و ظلم، به مردم کوبا تبریک گفت.

حزب‌الله در این بیانیه تاکید کرد که «رویکرد آمریکا مبتنی بر محاصره، دخالت در امور کشور‌ها و به تسلیم واداشتن ملت‌ها، مصداق تروریسم بین‌المللی و نقض حقوق بشر است و دروغ بودن ادعا‌های آمریکا درباره دفاع از دموکراسی‌ها و آزادی‌ها را آشکار می‌کند».

این جنبش همچنین از جامعه بین‌المللی خواست برای حفظ اصول باقی‌مانده حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه، در برابر این سیاست‌ها ایستادگی کند.

حزب‌الله در پایان بیانیه خود بر تمایلش برای تقویت روابط دوستانه و همکاری میان لبنان و برزیل و کوبا تاکید کرد؛ روابطی که در راستای تامین منافع ملت‌ها، تثبیت ارزش‌های حاکمیت ملی، استقلال و عدالت بین‌المللی و ایجاد مناسباتی مبتنی بر احترام متقابل و مخالفت با سیاست‌های سلطه‌جویانه باشد.

شایان ذکر است که مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه با رای موافق ۱۳۰ کشور، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از آمریکا می‌خواهد به محاصره اقتصادی، تجاری و مالی کوبا پایان دهد. در این رای‌گیری، ۱۷ کشور با قطعنامه مخالفت کردند و ۲۵ کشور نیز رای ممتنع دادند.

منبع: المیادین