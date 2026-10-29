باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - اسماعیل لله گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: از آنجایی که حوزه گردشگری یکی از مهمترین ظرفیت‌های توسعه استان چهارمحال و بختیاری است که مهمترین زیرساخت آن توسعه راه‌ها است.

وی گفت: این اعتبارات به تکمیل و توسعه راه‌های استان در ۱۱شهرستان استان است.

وی افزود: تکمیل فاضلاب شهرکرد، شرکت سیمان لردگان، نهضت ملی مسکن، طرح‌های دانشگاه علوم پزشکی و... است.

وی تاکید کرد: تامین این اعتبارات از محل ماده ۵۶، ضمانت نامه‌های بانکی، اعتبارات اسنادی، اوراق بهادار است.

وزیر کار ، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: سیاست های دولت دوازدهم ، در هر حوزه با پشتوانه‌های علمی و برنامه ریزی های است که واقعیت نمایی و نقد واقعیت های موجود مهمترین ویژگی دولت چهاردهم است ، که توسط رییس جمهور به صراحت بیان می شود ودر کنار آن مسول بودن همه را یاد آور می شود.

ما همه مسئولین و همه توانایی داریم که این چالش ها برطرف شود. بزرگترین استراتژی دشمن ایجاد یاس است مدیر ومسئول باید امر شدنی وناشدنی را تفکیک کند.

ما باید بدانیم هر گوشه از کشور ظرفیت های عظیمی دارد که با تفویض اختیارات بی سابقه به استانداران ومسئولان محلی قابلیت عملیاتی شدن دارد.

یکی از اموری که نگاه واقع بیانیه را می طلبد همین محاصره اقتصادی است و هزینه ای که ما برای ایستادگی در این مرحله دادیم بسیار سنگین بود مهمترین آن شهادت رهبران بود.

امروز راهی جز ایستادگی نداریم چون هر کشوری که مقابل آمریکا بایستد عزت می یابد ، چرا که تمدن ساز هستیم و ما امروز بازهم درحال تمدن سازی هستیم پس باید نیروهایمان را بسیج کنیم تا ایران را همچنان استوار نگه داریم وبا ابتکارات مان این مهم شدنی است، مادر حال تحول نظام مالی وشکوفا شدن هستیم.

برای این استان ۳۸۰۰ میلیارد تومان برات الکترونیکی ،اوراق گام ۴۰۰ میلیارد تومان وفقط ۱۰۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافت که فرصت های مناسبی هستند.

سازمان تامین اجتماعی ۱۷۰۰ همت و۲۰۰ میلیارد تومان اوراق گام برای تامین منابع مالی استفاده می کند.

وی همچنین افزود: نباید در مورد بخش خصوصی دچار توهم شویم . باید الگوی مشارکت را محاسبه کرد چرا که مدیریت بخش خصوصی جایی می رود که زیر ساخت ها آماده شده باشد در غیر صورت سرمایه گذاری را به یاس تبدیل می کند.

چهره ای که دشمن از مسئولان ما ساخته چهره های دروغی است تا از مردم سلب اعتماد شود چرا که می دانند با سلب اعتماد بین مردم ومسئولین به اهداف خود می رسند .

وی از رسانه ها رسانه ها خواست تصویری واقع بینانه ارائه کنند و با نقد سازنده، اعتماد مردم را به دولتمردان محکم کنند.