باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شرکت هواپیمایی ایر فرانس با اشاره به تحولات منطقه و تغییرات وضعیت امنیتی، تعلیق پرواز‌های خود به مقصد ریاض و دبی را تمدید کرد.

این شرکت اعلام کرد پرواز‌های رفت‌وبرگشت به ریاض تا پایان روز ۱۲ دسامبر (۲۱ آذر) و پرواز‌های رفت‌وبرگشت به دبی تا پایان روز ۷ نوامبر (۱۶ آبان) به حالت تعلیق باقی خواهند ماند.

فرودگاه ریاض طی یک ماه گذشته چندین بار هدف حمله قرار گرفته است. حمله ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) به این فرودگاه به کشته‌شدن ۱۳ نفر و زخمی‌شدن بیش از ۳۰۰ نفر انجامید. این حملات و نگرانی‌های امنیتی پس از آن، موجب توقف یا لغو شمار زیادی از پرواز‌ها شد.

طبق گزارش رویترز، از ۸ تا ۲۵ اکتبر، ۴۰۷۱ پرواز از مجموع ۴۷۳۶ پرواز برنامه‌ریزی‌شده در فرودگاه ریاض لغو شده است.

انصارالله این حملات را بخشی از پاسخ به حملات عربستان و نیرو‌های مورد حمایت این کشور در یمن معرفی کرده است. سخنگوی نظامی این گروه هشدار داده است که عربستان مسئول پیامد‌های رهگیری‌نشدن حملات خواهد بود.

از سوی دیگر، انصارالله از شرکت‌های هواپیمایی خواسته است از پرواز در حریم هوایی عربستان خودداری کنند و آن را منطقه عملیات نظامی اعلام کرده است.

منبع: الجزیره