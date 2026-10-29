در هفته دوم لیگ برتر بسکتبال عصر امروز تیم شهرداری گرگان در جهرم، زاگرس جنوبی را شکست داد.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0648\u0645 \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0628\u0633\u06a9\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0645\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u0632\u0627\u06af\u0631\u0633 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u062c\u0647\u0631\u0645 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f6 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0641\u0631\u062c\u0627\u0645 \u062c\u0647\u0631\u0645 \u0628\u0647 \u0645\u0635\u0627\u0641 \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0631\u0641\u062a.\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u06f7\u06f8 \u0628\u0631 \u06f6\u06f7 \u0632\u0627\u06af\u0631\u0633 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u0631\u0627 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u062f\u0627\u062f.