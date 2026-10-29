در هفته دوم لیگ برتر بسکتبال عصر امروز تیم شهرداری گرگان در جهرم، زاگرس جنوبی را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هفته دوم لیگ برتر بسکتبال مردان ایران، زاگرس جنوبی جهرم ساعت ۱۶ امروز در سالن شهید فرجام جهرم به مصاف شهرداری گرگان رفت.

در این بازی شهرداری گرگان ۷۸ بر ۶۷ زاگرس جنوبی را شکست داد.

برچسب ها: لیگ برتر بسکتبال ، شهرداری گرگان
خبرهای مرتبط
برد خانگی شهرداری گرگان در گام نخست لیگ برتر بسکتبال
شهرداری گرگان مهمانش را با شکست بدرقه کرد
لیگ برتر بسکتبال:
شهرداری گرگان پالایش نفت آبادان را مغلوب کرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اهدای سند ۲۵۰ هکتار از اراضی ملی منطقه چهل چشمه مینودشت
گذشت به حرمت شهدا و ایام فاطمیه؛ سازش یک پرونده در میز صلح نمایشگاه «روایت دادگستر» گلستان
تأمین پایدار امنیت غذایی و مدیریت زنجیره توزیع در استان گلستان
پیش بینی برداشت هزار و ۱۵۷ تن ماهی در علی آبادکتول
برد شیرین شهرداری گرگان مقابل زاگرس جنوبی
آخرین اخبار
برد شیرین شهرداری گرگان مقابل زاگرس جنوبی
پیش بینی برداشت هزار و ۱۵۷ تن ماهی در علی آبادکتول
گذشت به حرمت شهدا و ایام فاطمیه؛ سازش یک پرونده در میز صلح نمایشگاه «روایت دادگستر» گلستان
اهدای سند ۲۵۰ هکتار از اراضی ملی منطقه چهل چشمه مینودشت
تأمین پایدار امنیت غذایی و مدیریت زنجیره توزیع در استان گلستان
پاس گرگان سپاهان را با دست خالی بدرقه کرد/ برد در هفته دوم لیگ برتر والیبال