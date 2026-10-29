شاباک اعلام کرد تحقیقات درباره احتمال دستکاری در انتخابات کنست رژیم تروریستی اسرائیل ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شاباک اعلام کرد که تحقیقات درباره ظن دستکاری در انتخابات کنست رژیم تروریستی اسرائیل ادامه دارد؛ اما طلاعات مربوط به این پرونده از سوی محافل سیاسی به این نهاد اطلاعاتی نرسیده است.

بر اساس ادعای رسانه‌های صهیونیستی، نوعام سولبرگ، رئیس کمیته مرکزی انتخابات این رژیم پس از دریافت اطلاعاتی از رئیس شاباک، دستور بررسی احتمال دخالت خارجی در انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر را صادر کرد. محور اصلی این اتهام‌ها، احتمال انتقال پول از قطر و ترکیه برای افزایش مشارکت رأی‌دهندگان عرب و تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات از طریق روش‌های غیرقانونی است. با این حال، مقام‌های اسرائیلی هنوز شواهد عمومی و قطعی برای اثبات دخالت این کشورها ارائه نکرده‌اند.

این پرونده پس از آن جنجالی شد که دو فهرست عمدتا عرب، یعنی فهرست مشترک و فهرست متحد (رعام)، در مجموع ۱۹ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آوردند؛ نتیجه‌ای که می‌تواند در تشکیل دولت آینده تعیین‌کننده باشد.

در همین راستا ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، روز پنجشنبه ۲۹ اکتبر، اتهام دخالت دوحه در انتخابات اسرائیل یا تأمین مالی فعالیت‌هایی با هدف تأثیرگذاری بر نتایج آن را به‌طور قاطع رد کرد. او این اتهام‌ها را «مضحک و خطرناک» خواند و گفت برخی سیاستمداران اسرائیلی می‌کوشند قطر را به‌عنوان سپر بلا برای ناکامی‌های سیاسی خود معرفی کنند.

منبع: الجزیره

 

برچسب ها: انتخابات اسرائیل ، ترکیه و قطر
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