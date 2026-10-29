سخنگوی وزارت امور خارجه، ادعا‌های گستاخانه و مداخله‌جویانه امارات متحده عربی و کانادا درباره جزایر سه‌گانه ایرانی، مندرج در بیانیه مشترک ولیعهد ابوظبی و نخست‌وزیر کانادا، را شدیدا محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، ادعا‌های گستاخانه و مداخله‌جویانه امارات متحده عربی و کانادا درباره جزایر سه‌گانه ایرانی، مندرج در بیانیه مشترک ولیعهد ابوظبی و نخست‌وزیر کانادا، را شدیدا محکوم کرد و تأکید کرد: جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بخش جدایی‌ناپذیر و ابدی از قلمرو سرزمینی ایران است و تکرار ادعا‌های موهوم و بی‌اساس درباره آنها، هیچ تغییری در واقعیت‌های مسلم جغرافیایی، تاریخی و حقوقی ایجاد نخواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن اقدام سخیف کانادا در هم‌صدایی با حکومت امارات در طرح ادعای ارضی علیه ایران، خاطرنشان کرد: چنین اقدامی از سوی کانادا - که خود با ادعا‌های ارضی از سوی هیات‌حاکمه آمریکا مواجه است - اقدامی کوته‌نگرانه، ناقض اصول بنیادین منشور ملل متحد و مغایر با حقوق بین‌الملل است و مسئولیت بین‌المللی دولت کانادا را به دنبال دارد.

اسماعیل بقایی به حکومت امارات توصیه کرد به جای تکرار بی‌حاصل ادعای ارضی علیه یک کشور بزرگ همسایه، به اصل حسن هم‌جواری پایبند باشد.

برچسب ها: جزایر سه گانه ، وزارت امور خارجه
خبرهای مرتبط
غریب‌آبادی: دیپلماسی حقوقی باید به نتایج ملموس در صیانت از منافع ملی منجر شود
سخنگوی وزارت امور خارجه:
حضور پرشور مردم در میادین و تجمعات شبانه، پشتوانه اقتدار و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است
تأکید وزیر امور خارجه بر رفع موانع توسعه همکاری‌های ایران و یونان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور از مسیر غیرمجاز تنگه هرمز
انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱ در آسمان شرق تنگه هرمز
انهدام ۴ هسته عملیاتی گروهک تروریستی تکفیری در جنوب شرق کشور
غریب‌آبادی: دیپلماسی حقوقی باید به نتایج ملموس در صیانت از منافع ملی منجر شود
استفاده از فناوری روز در خودروسازی و توسعه موتور‌های پیشرفته و کم‌مصرف یک ضرورت است
دریادار سیاری: تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد
سخنگوی سپاه: واقعیت تنگه هرمز در آسمان، زمین و دریا رقم می‌خورد
«صیدگاه هرمز»؛ شکار پهپاد‌های پیشرفته آمریکایی با سامانه نوین پدافندی سپاه
تاکید پزشکیان بر گسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک
پزشکیان: حفاظت از محیط زیست باید از مرحله مقابله با تخریب به مدیریت پیشگیرانه تغییر کند
آخرین اخبار
برخورد یک نفتکش متخلف با مین‌های دریایی/ آسیب و آتش گرفتن نفتکش و توقف آن
«صیدگاه هرمز»؛ شکار پهپاد‌های پیشرفته آمریکایی با سامانه نوین پدافندی سپاه
استفاده از فناوری روز در خودروسازی و توسعه موتور‌های پیشرفته و کم‌مصرف یک ضرورت است
تاکید پزشکیان بر گسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک
انهدام ۴ هسته عملیاتی گروهک تروریستی تکفیری در جنوب شرق کشور
دریادار سیاری: تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد
پزشکیان: حفاظت از محیط زیست باید از مرحله مقابله با تخریب به مدیریت پیشگیرانه تغییر کند
سخنگوی سپاه: واقعیت تنگه هرمز در آسمان، زمین و دریا رقم می‌خورد
انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور از مسیر غیرمجاز تنگه هرمز
غریب‌آبادی: دیپلماسی حقوقی باید به نتایج ملموس در صیانت از منافع ملی منجر شود
انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱ در آسمان شرق تنگه هرمز
عراق در دوراهی اطاعت از آمریکا یا تجارت با ایران
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۷ آبان
حذف کالابرگ دهک‌های بالا راهی برای حمایت از دهک‌های پایین است
عراقچی: برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط نزدیک و مستمر با واسطه‌ها ادامه می‌دهیم
عارف دستور تشکیل کارگروه دائمی برای تدوین قوانین فضای دیجیتال را صادر کرد
پزشکیان: رسیدگی به مناطق محروم باید در اولویت بنیاد مستضعفان باشد