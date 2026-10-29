باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی ـ منصور هاشمی بابیان اینکه هفته بسیج دانش‌آموزی هم‌زمان با سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده از هشتم آبان‌ماه آغاز می‌شود،اظهار کرد: برنامه‌های امسال با شعار «ما می‌مانیم، می‌سازیم و می‌ایستیم» و با رویکرد دانش‌آموزمحوری برگزار می‌شود و دانش‌آموزان در طراحی و اجرای برنامه‌ها نقش محوری خواهند داشت.

وی با اشاره به ظرفیت بسیج دانش‌آموزی استان افزود: حدود ۸۰ هزار دانش‌آموز کردستانی عضو این مجموعه هستند و ۹۵۰ واحد مقاومت بسیج دانش‌آموزی در مدارس استان فعالیت می‌کنند.

مسئول بسیج دانش‌آموزی کردستان، برگزاری صبحگاه سراسری، برنامه‌های صالحین، حضور در نماز جمعه، نشست‌های نخبگانی با مسئولان، یادواره‌های شهدای دانش‌آموز و مسابقات ورزشی را از جمله برنامه‌های این هفته عنوان کرد.

هاشمی از پیش‌بینی اعزام بیش از ۲ هزار دانش‌آموز به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۴۰۰ دانش‌آموز نیز از یادمان‌های دفاع مقدس در مناطق شمال‌غرب استان بازدید کرده‌اند.

وی همچنین از برگزاری اجلاسیه شهدای کودک کردستان با محوریت گرامیداشت ۳۰۹ کودک شهید استان در روز دوازدهم آبان‌ماه در سالن فجر خبر داد.

هاشمی با اشاره به برنامه‌های علمی بسیج دانش‌آموزی افزود: در یکی از رویداد‌های علمی، ۱۱۸ تیم از کردستان شرکت کردند که ۲ تیم دانش‌آموزی به مرحله کشوری راه یافتند. همچنین ایجاد پایگاه‌های علمی در مدارس استعداد‌های درخشان و توسعه واحد‌های مقاومت در مدارس غیردولتی در دستور کار قرار دارد.