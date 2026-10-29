مکرون در بحبوحه اعتراضات سراسری فرانسه، جنگ ایران و محاصره تنگه هرمز را عامل افزایش قیمت انرژی و تشدید بحران قدرت خرید مردم دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که فرانسه چندین هفته است که با اعتراضات سراسری رو به رو است، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه قیمت انرژی را مهم‌ترین چالش پیش روی فرانسه دانست و جنگ در ایران را از عوامل اصلی این وضعیت عنوان کرد.

مکرون در گفت‌و‌گو با «هوگو دکریپت» یوتیوبر فرانسوی، گفت: «عامل اصلی بحران قدرت خرید، جنگ در ایران، محاصره تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت است».

او همچنین گفت که افزایش مالیات‌ها، تصمیم‌های دولت یا اصلاحات نظام بازنشستگی عامل آغاز اعتراضات کنونی نیستند.

اظهارات مکرون در حالی بیان می‌شود که از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در نهم اسفند، قیمت سوخت و انرژی در فرانسه افزایش چشمگیری داشته است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در ماه جاری میلادی، قیمت بنزین از آن زمان حدود ۳۰ درصد و گازوئیل حدود ۳۹ درصد افزایش یافته است.

فرانسه در حال حاضر با اعتراضات سراسری روبه‌روست که ابتدا با اعتراض دانش‌آموزان دبیرستانی به شرایط آموزشی آغاز شد، اما با گسترش نارضایتی‌ها از افزایش هزینه‌های زندگی، دامنه آن وسیع‌تر شد.

در جریان این اعتراضات که هر آخر هفته برگزار می‌شود، برخی از شهروندان به ساختمان‌های عمومی آسیب زده و فروشگاه‌ها را غارت کردند.

گفته شده شمار بازداشت‌شدگان در دو موج اعتراضی اخیر به حدود ۳۱۱۴ نفر رسیده است. از نظر خسارت‌های مادی نیز حدود ۲۴۰۰ فروشگاه آسیب دیدند و برآورد‌ها از فراتر رفتن خسارت و زیان اقتصادی از یک میلیارد یورو حکایت داشت. در برخی شهر‌ها نیز ساختمان‌های عمومی و مراکز تجاری هدف آتش‌سوزی و تخریب قرار گرفتند.

منبع: ای‌بی‌سی نیوز

برچسب ها: امانوئل مکرون ، فرانسه ، تنگه هرمز
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