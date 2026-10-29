باشگاه خبرنگاران جوان - پیرحسین کولیوند در آیین تجلیل از امدادگران هلال احمر استان کرمانشاه، با گرامیداشت یاد شهدای امدادگر و اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، بر ضرورت تبدیل آموزه‌های دینی به رفتار اجتماعی، تقویت فرهنگ داوطلبی و تداوم خدمت‌رسانی در شرایط بحرانی تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربه امدادگران در جریان حوادث و حملات اخیر عنوان کرد: در این روز‌ها صحنه‌هایی را از نزدیک دیدیم که پیش‌تر در روایت‌های تاریخی و مصائب عاشورا می‌شنیدیم؛ مشاهده کودکان خردسال جان‌باخته، خانواده‌های داغدار و افرادی که در آتش و زیر آوار گرفتار شده بودند، تجربه‌ای بسیار تلخ بود، اما امدادگران با وجود عزاداری و داغداری، میدان خدمت را ترک نکردند و با تمام توان به مأموریت‌های خود ادامه دادند.

از سیره فاطمی تا میدان امداد و نجات؛ فرهنگ ایثار باید در جامعه جاری شود

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور با اشاره به ایام فاطمیه، سیره حضرت فاطمه زهرا (س) را الگویی برای گسترش فرهنگ ایثار، فداکاری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست و گفت: باید در کنار عزاداری و سوگواری، به پیام و سبک زندگی ائمه اطهار (ع) نیز توجه کنیم و متناسب با مأموریت‌های خود، این آموزه‌ها را در عمل به کار بگیریم.

کولیوند افزود: یکی از پیام‌های مهم سیره فاطمی، ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری است. باید از خانه حضرت زهرا (س) تا میدان امداد و نجات، از مهربانی فاطمی تا خدمات بشردوستانه و از صبر و استقامت فاطمی تا مدیریت بحران، این ارزش‌ها را تمرین و در رفتار خود نهادینه کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به کودکان، سالمندان و افراد نیازمند حمایت بیان کرد: گاهی ممکن است نتوانیم کمک مالی یا امکاناتی در اختیار فردی قرار دهیم، اما می‌توانیم در کنار او بنشینیم، با او همدردی کنیم و نشان دهیم که تنها نیست. حفظ عزت و کرامت انسان‌ها در کمک‌رسانی باید همواره مورد توجه باشد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور خاطرنشان کرد: در این ایام باید برنامه‌هایی برای کمک به خانواده‌های کم‌برخوردار، حمایت از افراد آسیب‌پذیر و تقویت فرهنگ کار خیر و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در نظر گرفته شود تا آموزه‌های دینی در زندگی روزمره مردم نمود پیدا کند.

ذخایر امدادی هلال‌احمر برای تأمین اقلام ضروری تا دو هفته آماده است

کولیوند با اشاره به ضرورت آمادگی دائمی جمعیت هلال‌احمر برای مواجهه با بحران‌ها اظهار کرد: تأمین تجهیزات، امکانات امدادی، خودرو‌ها و اقلام راهبردی از وظایف ماست و باید این امکانات به‌گونه‌ای فراهم شود که در زمان وقوع حوادث، امدادرسانی بدون وقفه انجام گیرد.

وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، کمبود‌هایی در برخی بخش‌ها وجود داشت، اما پس از آن با پیگیری‌های انجام‌شده و تأمین امکانات، ذخایر جمعیت هلال‌احمر تکمیل شد و امروز وضعیت انبار‌ها رضایت‌بخش است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور گفت: در شرایط فعلی، در صورت بروز حادثه و وضعیت اضطراری، امکان تأمین حداقل یک قلم از اقلام ضروری برای مردم به مدت دو هفته وجود دارد.

وی تأکید کرد: آمادگی برای بحران تنها به تأمین تجهیزات محدود نمی‌شود، بلکه باید نیروی انسانی آموزش‌دیده، برنامه عملیاتی، هماهنگی میان دستگاه‌ها و توان پشتیبانی نیز در کنار یکدیگر قرار گیرند تا در زمان حادثه بتوان خدمات مورد نیاز مردم را ارائه کرد.

۶۰۰۰ مأموریت امدادی در شرایط سخت؛ نجات ۷۲۵۰ نفر از زیر آوار

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور با تشریح بخشی از عملکرد امدادگران در جریان جنگ اظهار کرد: امدادگران در مأموریت‌هایی دشوار و طولانی حضور یافتند؛ برخی مأموریت‌ها از یک روز تا ۲۵ روز ادامه داشت و نیرو‌ها در شرایطی که خود نیز داغدار بودند، عملیات جست‌و‌جو و نجات را دنبال کردند.

کولیوند با اشاره به انجام حدود ۶۳۰۰ مأموریت امدادی گفت: نتیجه تلاش امدادگران، نجات جان شمار زیادی از هموطنان، درمان مصدومان و کمک به خانواده‌هایی بود که عزیزانشان را در حوادث از دست داده یا خانه‌هایشان تخریب شده بود.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات‌ها، ۷۲۳۵ نفر از زیر آوار زنده خارج شدند و حدود ۱۰ هزار نفر نیز به‌صورت سرپایی درمان شدند. همچنین برای شماری از خانواده‌های آسیب‌دیده، خدمات اسکان و حمایت‌های مورد نیاز ارائه شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور با اشاره به دشواری عملیات جست‌و‌جو در مناطق مسکونی افزود: در برخی مناطق، عملیات برای یافتن پیکر‌ها و نجات افراد گرفتار، روز‌ها ادامه داشت. این تلاش‌ها تنها یک عملیات امدادی نبود، بلکه به خانواده‌ها کمک می‌کرد از وضعیت عزیزان خود مطلع شوند و پس از روز‌ها انتظار و نگرانی، به آرامش نسبی برسند.

امدادگران در کمتر از چهار دقیقه به صحنه حوادث می‌رسیدند

کولیوند سرعت عمل و آمادگی عملیاتی را از ویژگی‌های امدادگران هلال‌احمر برشمرد و گفت: در بسیاری از حوادث، نیرو‌های امدادی در کمتر از چهار دقیقه به محل حادثه می‌رسیدند؛ این سرعت نتیجه آموزش، تخصص، آمادگی و استقرار مناسب نیرو‌ها در سطح شهر بود.

وی افزود: امدادگران در کنار سرعت عمل، صبر و استقامت، روحیه جهادی و همکاری گروهی را نیز به نمایش گذاشتند. با وجود صحنه‌های تلخ و فشار‌های روحی ناشی از مشاهده پیکر‌های جان‌باختگان و مصدومان، نیرو‌ها وظایف خود را ادامه دادند و اجازه ندادند اندوه، مانع انجام مأموریت شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور با اشاره به حضور نیرو‌های داوطلب و گروه‌های مختلف مردمی در کنار امدادگران عنوان کرد: در جریان حوادث، افراد مختلفی از جمله ورزشکاران و چهره‌های اجتماعی برای کمک اعلام آمادگی کردند. برخی از این افراد در حوزه‌هایی مانند حمایت روحی از امدادگران نقش‌آفرینی کردند تا نیرو‌هایی که با صحنه‌های دشوار مواجه شده بودند، بتوانند فشار روانی ناشی از مأموریت را بهتر مدیریت کنند.

وی حفظ کرامت انسانی را از دیگر اصول کار امدادگران دانست و گفت: حتی در جریان جست‌و‌جو و نجات نیز نیرو‌ها به حفظ حرمت جان‌باختگان توجه داشتند و تلاش می‌کردند ملاحظات شرعی و انسانی رعایت شود.

۶ میلیون داوطلب جوان؛ سرمایه اجتماعی هلال‌احمر

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور با اشاره به ظرفیت داوطلبان این جمعیت بیان کرد: هلال‌احمر حدود ۶ میلیون داوطلب جوان دارد که در شرایط دشوار می‌توانند در کنار نیرو‌های تخصصی به مردم خدمت کنند.

کولیوند افزود: در جریان جنگ، زمانی که از جوانان برای حضور در میدان دعوت شد، بسیاری از آنان با اشتیاق اعلام آمادگی کردند و حتی برای حضور در مأموریت‌ها از یکدیگر پیشی می‌گرفتند؛ با وجود اینکه می‌دانستند ممکن است در معرض خطر قرار گیرند.

وی با بیان اینکه هلال‌احمر ۱۲۰ هزار امدادگر تخصصی آموزش‌دیده در اختیار داشت، گفت: در جریان مأموریت‌های مورد اشاره، ۲۸ هزار نفر از این نیرو‌ها به کار گرفته شدند و بسیاری دیگر نیز درخواست داشتند در عملیات‌ها حضور پیدا کنند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور ایمان، توکل، تعهد، مسئولیت‌پذیری، نوع‌دوستی، کرامت انسانی و نظم حرفه‌ای را از ویژگی‌های امدادگران دانست و عنوان کرد: این تجربه‌ها باید برای نسل آینده روایت شود تا جوانان بدانند که در شرایط دشوار چگونه می‌توان با مسئولیت‌پذیری و همدلی به کمک مردم شتافت.

تأکید بر تربیت نسل آینده و ترویج امید در شرایط بحرانی

کولیوند با اشاره به ضرورت تربیت نسل جوان بر پایه آموزه‌های اخلاقی و اجتماعی گفت: جوانان و نوجوانان آینده‌سازان کشور هستند و باید فرهنگ داوطلبی، کار خیر، همدلی و مسئولیت‌پذیری را از سنین پایین بیاموزند.

وی افزود: یکی از وظایف ما این است که تجربه‌های امدادی و انسانی را به نسل بعد منتقل کنیم و نشان دهیم که چگونه می‌توان در سخت‌ترین شرایط نیز امید را زنده نگه داشت.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور بیان کرد: فردی که لباس هلال‌احمر را می‌بیند، باید احساس امید و آرامش کند. امدادگر نباید ناامیدی را ترویج کند، بلکه باید با رفتار، حضور و خدمت خود به مردم اطمینان دهد که در کنار آنان است.

وی با اشاره به نقش امدادگران در آرام‌سازی خانواده‌های آسیب‌دیده بیان کرد: در کنار عملیات نجات، توجه به وضعیت روحی مردم و حمایت از خانواده‌ها نیز اهمیت دارد؛ چراکه تاب‌آوری جامعه تنها با اقدامات فنی و امدادی شکل نمی‌گیرد و به همدلی، حمایت روانی و اعتماد اجتماعی نیز نیازمند است.

پیگیری حقوقی حمله به مراکز و نیرو‌های امدادی در مجامع بین‌المللی

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور با اشاره به پیگیری‌های بین‌المللی این جمعیت درباره حملات به مراکز و نیرو‌های امدادی گفت: در جریان جنگ، مواردی از حمله به مراکز امدادی، امدادگران و تجهیزات هلال‌احمر گزارش شد که از نظر ما نقض اصول و مقررات حقوق بشردوستانه است.

کولیوند افزود: این موارد را در ارتباط با صلیب سرخ، سازمان ملل متحد و دیگر نهاد‌های بین‌المللی مطرح و پیگیری کردیم و بر ضرورت بررسی مستند حملات به مراکز امدادی و غیرنظامی تأکید داشتیم.

وی با اشاره به جلسات برگزارشده با مسئولان نهاد‌های بین‌المللی گفت: در این نشست‌ها، گزارش‌هایی درباره آسیب‌های واردشده به غیرنظامیان، کودکان، زنان و مناطق مسکونی ارائه شد و بر لزوم بررسی حقوقی این حوادث تأکید کردیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور از پیگیری موضوع محموله کشتی توسکا و استفاده از مواد اولیه آن در تولید ملزومات دیالیز خبر داد و گفت: در مذاکرات بین‌المللی، موضوعاتی برای پیگیری حقوقی و ثبت یاد و خاطره شهدای امدادگر مطرح شد.

وی افزود: همچنین موضوع پیگیری حقوقی حملات به نیرو‌های امدادی از طریق وکیل و با هدف حمایت از خانواده‌های شهدای هلال‌احمر در دستور کار قرار گرفته است.

کرمانشاه نماد غیرت، ایستادگی و فداکاری است

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور با قدردانی از مسئولان، امدادگران و مردم استان کرمانشاه اظهار کرد: کرمانشاه همواره سرزمین غیرت، مردانگی، ایستادگی و فداکاری بوده و در شرایط دشوار، حضور و همراهی مردم این استان را در کنار نظام و خدمتگزاران کشور شاهد بوده‌ایم.

وی با اشاره به دیدار خود با نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار کرمانشاه، علما و نیرو‌های امدادی گفت: وقتی فداکاری و شجاعت نیرو‌های نظامی، امدادگران و مسئولان دلسوز را می‌بینم، به ظرفیت انسانی این استان بیشتر پی می‌برم.

کولیوند افزود: در کنار همه ظرفیت‌ها، هر جامعه‌ای با مشکلاتی روبه‌روست و حل این مسائل به همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها و مردم نیاز دارد؛ اما آنچه در شرایط سخت برجسته می‌شود، روحیه خدمت، جوانمردی و ایثار مردم و نیرو‌های امدادی است.

وی با تأکید بر تداوم خدمت‌رسانی و ضرورت امیدآفرینی در جامعه گفت: باید با الهام از آموزه‌های دینی، تقویت فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری و انتقال تجربه‌های امدادی به نسل جوان، برای افزایش تاب‌آوری جامعه تلاش کنیم و در سخت‌ترین شرایط نیز در کنار مردم بمانیم.