رهبر انصارالله یمن با متهم کردن آمریکا به نظارت بر تجاوز به این کشور، اعلام کرد که انگلیس و رژیم صهیونیستی نیز در این حملات مشارکت دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن تاکید کرد که آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل برای توجیه اقدامات خود، شعار‌هایی مانند آزادی‌بخشی، رفاه اقتصادی و حقوق بشر را مطرح می‌کنند، اما عملکرد آنها ابعاد ظلم، جنایت و استبداد سازمان‌یافته‌شان را آشکار می‌سازد.

سید الحوثی در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد روز شهید در یمن گفت نیرو‌های شر و استبداد می‌کوشند با طرح شعار‌های فریبنده، ملت‌ها و جوامع را به تسلیم وادار کنند و جنایات خود را توجیه کنند. او استبداد سازمان‌یافته را رویکردی مستمر در عملکرد آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل دانست.

او افزود دشمنان در پی سلطه بر امت اسلامی، تصاحب منابع آن و اشغال سرزمین‌هایش هستند و در حالی که امت اسلامی با اقدامات خصمانه مواجه است، ملت یمن به مسیر آزادی‌خواهانه خود ادامه می‌دهد و تسلیم شدن را نمی‌پذیرد.

تجاوز به یمن و نقش آمریکا و اسرائیل

سید الحوثی در ادامه به جنگ علیه یمن پرداخت و گفت ملت یمن از سال ۲۰۱۵ با تجاوزی مواجه است که با نظارت آمریکا، حمایت رژیم تروریستی اسرائیل و مشارکت انگلیس انجام می‌شود.

او افزود نقش آمریکا، رژیم تروریستی اسرائیل و انگلیس شامل نظارت، برنامه‌ریزی، مدیریت و تعیین اهداف حملات است. او با اشاره به اینکه نقش رژیم تروریستی اسرائیل در این تجاوز علنی است و برخی مقام‌ها، از جمله مقام‌های آمریکایی، درباره آن صحبت کرده‌اند، گفت مشارکت این رژیم تروریستی شامل ارائه اطلاعات جاسوسی و تعیین اهداف نیز می‌شود.

رهبر انصارالله تاکید کرد که هیچ توجیهی برای تجاوز و محاصره یمن یا محروم کردن مردم این کشور از منابع و ثروت‌هایشان وجود ندارد و هدف از این اقدامات، وادار کردن ملت یمن به تسلیم است.

او عربستان سعودی را متهم کرد که با وجود کاهش تنش‌ها در سال ۲۰۲۲، همچنان به هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و مولفه‌های حیاتی زندگی در یمن ادامه می‌دهد و بار دیگر به آنچه او بالاترین سطح تشدید تنش توصیف کرد، بازگشته است.

سید الحوثی گفت آمریکا از عربستان سعودی به‌عنوان پوششی عربی و اسلامی برای اجرای تجاوز، پذیرش مسئولیت آن و تامین مالی‌اش استفاده کرده است. او همچنین نظام سعودی را متهم کرد که در چارچوب سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های آمریکا و غرب عمل می‌کند و با استفاده از شعار‌های سیاسی، افکار عمومی را به سمت تشدید شکاف و پراکندگی سوق می‌دهد.

وی موضع انصارالله در مقابله با تجاوزی که روبروست را موضعی برحق و مبتنی بر عادلانه بودن آرمان این جنبش دانست و گفت کشور‌های مختلفی به عربستان توصیه می‌کنند تجاوز را متوقف و محاصره را رفع کند، اما ریاض بر ادامه آن اصرار دارد.

رهبر انصارالله در پیامی به ساکنان استان‌های جنوبی یمن که هنوز تحت تسلط گروه‌های مورد حمایت سعودی هستند، تاکید کرد که هدف حملات، «تجمعات نظامی سعودی است که افسران سعودی فرماندهی آن را بر عهده دارند». او همچنین از مردم استان تعز تمجید کرد و ادعا‌های عربستان درباره محاصره این شهر را رد کرد و آنها را «ادعا‌هایی باطل» خواند.

سید الحوثی بار دیگر از عربستان خواست تجاوز را متوقف و محاصره را رفع کند و گفت این اقدام به سود خود عربستان است. او هشدار داد که اصرار بر ادامه تجاوز، تنها زیان‌های بیشتری برای این کشور به همراه خواهد داشت.

فلسطین و لبنان در برابر ویرانگری اسرائیل

سید الحوثی در بخش دیگری از سخنان خود گفت حملات رژیم تروریستی اسرائیل علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های منطقه، زمین‌های کشاورزی، انسان‌ها و زیرساخت‌های حیاتی زندگی را هدف قرار می‌دهد.

او با اشاره به نوار غزه گفت اقدامات رژیم تروریستی اسرائیل به نابودی زیرساخت‌های حیاتی و هدف قرار گرفتن ساکنان این منطقه از طریق کشتار و نسل‌کشی منجر شده است. او افزود حملات این رژیم تروریستی در لبنان نیز زمین‌های کشاورزی، مزارع و کشتزار‌ها را هدف قرار داده است.

رهبر انصارالله رژیم تروریستی اسرائیل را متهم کرد که در پی تبدیل مناطق هدف قرارگرفته به ویرانه‌هایی کامل است؛ به‌گونه‌ای که هیچ امکان و مولفه‌ای برای ادامه زندگی در آنها باقی نماند. او این اقدامات را نشانه‌ای از واقعیت شعار‌هایی دانست که رژیم تروریستی اسرائیل درباره حقوق بشر، آزادی‌بخشی و رفاه مطرح می‌کند.

سید الحوثی در پایان بار دیگر بر پایبندی انصارالله به مواضع ثابت و اصولی خود در قبال مسائل امت اسلامی، به‌ویژه آرمان فلسطین، تاکید کرد و گفت حمایت از ملت فلسطین ادامه خواهد یافت.

منبع: المیادین