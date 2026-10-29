باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ آیت احمدی روز پنج‌شنبه در سفر به کردستان، از تعدادی از بنا‌های استان از جمله موزه باستان‌شناسی، عمارت آصف (خانه کُرد)، عمارت خسروآباد، خانه حبیبی و مخازن اموال فرهنگی سنندج بازدید کرد.

وی در این بازدید، ضمن آشنایی با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان، در جریان وضعیت حفاظت از بنا‌های تاریخی و نحوه صیانت از اموال فرهنگی قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور با اشاره به اهمیت حفاظت از آثار تاریخی، صیانت از بنا‌ها و اموال فرهنگی را از اولویت‌های مأموریتی این یگان اعلام کرد و خواستار استمرار مراقبت‌ها و تقویت اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از آسیب به این آثار ارزشمند شد.

وی با تاکید بر توجه جدی‌تر به بنا‌های تاریخی سنندج، گفت: حفاظت از این بنا‌ها و محوطه‌های تاریخی، علاوه بر پاسداری از میراث فرهنگی و هویت تاریخی منطقه، در حفظ سرمایه‌های ملی، توسعه گردشگری و انتقال ارزش‌های فرهنگی به نسل‌های آینده اهمیت ویژه‌ای دارد.

موزه باستان‌شناسی، عمارت آصف (خانه کُرد) و عمارت خسروآباد از شاخص‌ترین مجموعه‌های تاریخی سنندج به شمار می‌روند که بخشی از پیشینه تاریخی، معماری و هویت فرهنگی کردستان را بازتاب می‌دهند.

در پی تهاجم نظامی به کشور در اسفندماه ۱۴۰۴ و تداوم آن در فروردین‌ماه سال جاری، بخش قابل‌توجهی از هسته مرکزی و بافت تاریخی سنندج، از جمله این سه بنای تاریخی و شماری دیگر از آثار ارزشمند شهر دچار آسیب شدند.