باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کریس مورفی، سناتور دموکرات آمریکایی می‌گوید گزارش توجیهی درباره طرح نظامی دولت دونالد ترامپ برای ازسرگیری حملات به ایران را دریافت کرده و این طرح را مصداق «دیوانگی» توصیف کرد.

مورفی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «برخی از ما درباره طرح جنگ توجیه شده‌ایم. نمی‌توانم هیچ جزئیاتی را فاش کنم، اما می‌توانم این را بگویم: این طرح دیوانگی است».

او هشدار داد اجرای این طرح به تشدید ویرانگر درگیری‌ها منجر خواهد شد و گفت که طرح مذکور به اهداف خود نخواهد رسید و چرخه تازه‌ای از تشدید تنش‌ها را به راه خواهد انداخت.

در روز‌های اخیر، گزارش‌هایی درباره بررسی گزینه‌های نظامی جدید آمریکا برای ازسرگیری حملات به ایران منتشر شده است. شبکه سی‌ان‌ان اوایل این هفته به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که نیرو‌های آمریکا در منطقه برای اجرای عملیات احتمالی آماده می‌شوند و در صورت صدور دستور دونالد ترامپ، ممکن است عملیات ظرف ۹۶ ساعت آغاز شود.

در همین حال، تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از جنگ نیز ادامه دارد. روزنامه «بیزنس تایمز» شب گذشته به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در نامه‌ای که از طریق میانجی‌های قطری ارسال شده، پیشنهاد ازسرگیری مذاکرات جامع با ایران را مطرح کرده است. گفته شده ونس پیشنهاد کرده است که خود ریاست هیئت مذاکره‌کننده آمریکایی را بر عهده بگیرد.

همچنین رویترز روز گذشته گزارش داد که میانجی‌های قطری پیش‌نویس جدیدی برای پایان جنگ به ایران ارائه کرده‌اند که شامل مجموعه‌ای از اقدامات اعتمادساز طی هفت روز است.

منبع: الجزیره