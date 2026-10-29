سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه از آمادگی تیم برای دیدار حساس هفته آینده برابر پیکان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - عبدالرضا علیزاده سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه، در گفتگو با خبرنگار ما پس از پایان شب گذشته بازی مقابل تهران، ضمن ابراز رضایت از پیروزی تیمش، از شرایط خاص اولین حضور تیم در سالن پس از وقفه طولانی صحبت کرد.

علیزاده در ابتدا به بازگشت تیم به میادین اشاره کرد و گفت: این اولین بازی ما بود، تقریباً هفت هشت ماه بود که بازی نکرده بودیم. آخرین بازی‌ای که در چنین سالن انجام داده بودیم، حدود سال گذشته و پیش از اتفاقات جنگ و تجاوز بود که در مسابقات تهران برگزار شد. با توجه به اینکه حدود نه ماه از آخرین بازی ما می‌گذشت، طبیعی بود که در اولین گیم هیجان بالایی در بازیکنان وجود داشته باشد.

عبدالرضا علیزاده سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه، پس از پیروزی در اولین بازی فصل، ضمن اشاره به هیجان بالای بازیکنان و نقش تعیین‌کننده ذخیره‌ها در برد مقابل، از آماده‌باش تیم برای دیدار حساس هفته آینده برابر پیکان خبر داد.

سرمربی ارومیه با تحلیل عملکرد تیم در گیم نخست افزود: در گیم اول خیلی ایده‌آل نبودیم، با اینکه توانستیم ۲۵ بر ۲۳ پیش بیفتیم اما در نهایت باختیم. می‌توانستیم گیم اول را با اختلاف‌های چهار امتیازی و با مدیریت بهتر برنده شویم. با اینکه در برخی لحظات اختلاف ما به چهار امتیاز می‌رسید، اما در پایان گیم مدیریت خوبی نداشتیم. با این حال، با تعویض‌هایی که انجام دادیم و حضور بازیکنانی که از روی نیمکت وارد زمین شدند، بازی بسیار خوبی از تیم گرفتیم. بازیکنان ما تیمی یکدست هستند و در تمامی پست‌ها عملکردی نزدیک به هم دارند.

او در ادامه با تمجید از روحیه تیم گفت: ما توانستیم در سالن شش‌هزار نفری ارومیه بازی را ببریم. تیم ما یکدستی است و بازیکنان ذخیره ما بسیار خوب کمک کردند.

علیزاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود به دیدار هفته آینده اشاره کرد و گفت: هفته آینده با تیمی بازی خواهیم داشت که در لیگ پیکان همیشه بازی‌های بسیار خوب و هیجان‌انگیزی داشته است. سه یا چهار نفر از بازیکنان آن‌ها از بازیکنان سال گذشته خودمان هستند و در مجموع حدود ۸۰ درصد بازیکنان پیکان، پیش از این در ارومیه بازی کرده‌اند. سرمربی آن‌ها نیز آقای پیمان اکبری است که حدود یک سال و نیم یا دو سال سابقه سرمربیگری در ارومیه را دارد؛ بنابراین آن‌ها شهر، تماشاگران و جو ارومیه را به‌خوبی می‌شناسند.

او تاکید کرد: انتظار یک بازی بسیار خوب در برابر پیکان را داریم، چرا که آن‌ها یکی از رقبای اصلی ما در گروه هستند. ما فیلم بازی‌های اخیر پیکان را بررسی خواهیم کرد و در طول هفته، دو یا سه جلسه آنالیز خواهیم داشت تا بر اساس آن تمرین و برنامه‌ریزی کنیم و ان‌شاءالله آماده باشیم.

علیزاده در پایان با قدردانی از حمایت‌های مداوم مردم ارومیه گفت: هواداران همیشه حمایت کرده و کمک کرده‌اند. در اولین بازی فکر می‌کنم چهار هزار تماشاگر در سالن حضور داشتند، اما مطمئنم که در بازی مقابل پیکان، سالن شش‌هزار نفری ارومیه را پر خواهند کرد. امیدوارم مثل همیشه با تشویق‌هایشان از ما حمایت کنند تا بتوانیم در بازی‌های آینده نیز پیروز باشیم.