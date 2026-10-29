تیم ملی جودو ایران در مجموع زنان و مردان با کسب ۸ مدال طلا، نقره و برنز عنوان قهرمانی کاپ آسیا را به خود اختصاص داد و روی سکوی نخست ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های جودو کاپ آسیا از روز چهارشنبه با حضور ورزشکارانی از ۲۰ کشور به میزبانی اردن آغاز شد و شامگاه امروز پنجشنبه با قهرمانی تیم‌های مردان و زنان ایران به پایان رسید.

تیم ملی جودو ایران در شرایطی عازم این مسابقات شد که به دلیل کارشکنی دولت اردن سه ملی پوش ایران (چوپان، یاقوتی، بهرآبادی) نتوانستند در این مسابقات حضور پیدا کنند و از عراق به ایران برگشتند.

در این مسابقات مریم بربط در وزن منهای ۷۸ کیلوگرم، الیاس پرهیزگار در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم و ابوالفضل محمودی در وزن منفی ۶۶ کیلوگرم سه مدال طلای جودو ایران را به ارمغان آوردند.

همچنین راحیل مرادی در وزن مثبت ۷۸ کیلوگرم و مهشید صفری در وزن منفی ۶۳ کیلوگرم به مدال نقره دست یافتند. امیرحسین شهیدی در وزن منفی ۱۰۰ کیلوگرم، امیرعباس موحد در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم و سمیرا خاک خواه در وزن منفی ۵۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

هدایت تیم‌های ملی جودو ایران بر عهده ایوب رستمی، احسان بهرامیان و معصومه جعفری بود.