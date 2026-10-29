سفیر رژیم اسرائیل در سازمان ملل در واکنش به اظهارات ترامپ درباره تشکیل کابینه آینده این رژیم گفت که تصمیم‌ها در تل‌آویو گرفته می‌شوند، نه واشنگتن.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از دنی دانون، سفیر رژیم تروریستی اسرائیل در سازمان ملل، گزارش داد که او با انتقاد از اظهارات دونالد ترامپ درباره تشکیل کابینه آینده این رژیم تروریستی، تاکید کرده است که نباید به رئیس‌جمهور آمریکا در این زمینه دل بست، چرا که تصمیم‌ها در تل‌آویو گرفته می‌شوند، نه واشنگتن.

دانون در واکنش به اعلام آمادگی ترامپ برای بررسی حمایت از تشکیل کابینه وحدت به ریاست بنیامین نتانیاهو، با لحنی انتقادی تصریح کرد که رئیس‌جمهور آمریکا علاقه دارد درباره انتخابات موضع‌گیری کند، اما نباید در موضوع تشکیل کابینه آینده رژیم تروریستی اسرائیل به او امید بست.

دونالد ترامپ پیش‌تر با ادعای اینکه نتانیاهو در انتخابات در «وضعیت خوبی» قرار دارد، گفته بود که هنوز درباره مشارکت در تلاش‌ها برای تشکیل کابینه وحدت به ریاست نتانیاهو تصمیمی نگرفته است.

ترامپ همچنین روز سه‌شنبه ۲۷ اکتبر، در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، مدعی شده بود که حمایت او از نتانیاهو، «روند انتخابات را به نفع نتانیاهو تغییر داده است.»

منبع: النشره

برچسب ها: انتخابات اسرائیل ، نخست وزیر اسرائیل
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