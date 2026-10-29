باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دهم لیگ برتر فوتسال کشور، عصر امروز با برگزاری ۶ دیدار آغاز شد.

در بازی‌های امروز، تیم گهر زمین سیرجان با نتیجه ۱۰ بر صفر، پردیس شهید شیری را شکست داد و با ۲۵ امتیاز جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد.

پالایش نفت بندرعباس با نتیجه ۵ بر ۲ تندیس قرچک را شکست داد و با ۲۰ امتیاز به رده دوم صعود کرد.

تیم فولاد هرمزگان هم با نتیجه ۲- ۲ مقابل سن‌ایچ ساوه متوقف شد و با ۱۹ امتیاز به رده سوم سقوط کرد.

پالایشگاه نفت شازند هم برابر شهرداری ساوه به تساوی ۳-۳ رسید تا با ۱۸ امتیاز در رده چهارم قرار بگیرد.

در سایر بازی‌های امروز، دلسوختگان قم و دائم‌پناه مشهد به تساوی ۲-۲ رسیدند و پالایش نفت اصفهان یک بر صفر فولاد زرند ایرانیان را شکست داد.

در آخرین بازی هفته دهم، تیم‌های مس سونگون و گیتی‌پسند فردا (جمعه ۸ آبان) از ساعت ۱۵ به مصاف هم می‌روند.