در هفته دهم لیگ برتر فوتسال، تیم گهر زمین برابر پردیس شهید شیری به پیروزی رسید و جایگاهش را در صدر جدول محکم‌تر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دهم لیگ برتر فوتسال کشور، عصر امروز با برگزاری ۶ دیدار آغاز شد.

در بازی‌های امروز، تیم گهر زمین سیرجان با نتیجه ۱۰ بر صفر، پردیس شهید شیری را شکست داد و با ۲۵ امتیاز جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد.

پالایش نفت بندرعباس با نتیجه ۵ بر ۲ تندیس قرچک را شکست داد و با ۲۰ امتیاز به رده دوم صعود کرد.

تیم فولاد هرمزگان هم با نتیجه ۲- ۲ مقابل سن‌ایچ ساوه متوقف شد و با ۱۹ امتیاز به رده سوم سقوط کرد.

پالایشگاه نفت شازند هم برابر شهرداری ساوه به تساوی ۳-۳ رسید تا با ۱۸ امتیاز در رده چهارم قرار بگیرد.

در سایر بازی‌های امروز، دلسوختگان قم و دائم‌پناه مشهد به تساوی ۲-۲ رسیدند و پالایش نفت اصفهان یک بر صفر فولاد زرند ایرانیان را شکست داد.

در آخرین بازی هفته دهم، تیم‌های مس سونگون و گیتی‌پسند فردا (جمعه ۸ آبان) از ساعت ۱۵ به مصاف هم می‌روند.

برچسب ها: لیگ برتر فوتسال ، فوتسال
خبرهای مرتبط
پاسخ بهاروند به دبیر: همه قوا به صورت دقیق و منسجم در فوتبال مدخلیت و ورود دارند
ایران در ۴ بخش نامزد بهترین‌های آسیا شد
لیگ برتر فوتسال؛
تداوم صدرنشینی گهرزمین سیرجان/ مس سونگون باخت
دعوت ۲۰ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال ایران
استیناف شکایت استقلال از حسین کنعانی را رد کرد
با کمیته مسئولیت اجتماعی فدراسیون فوتبال از جرایم جایگزین تا اجرای طرح «پس از سوت پایان»
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ شکست تلخ یزدانی در ثانیه پایانی
رحمان عموزاد و حسن یزدانی به جدول شانس مجدد رفتند
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ شروع مقتدرانه رحمان بی‌رحم با ضربه فنی
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ یزدانی طوفانی شروع کرد
صعود قاطع رحمان عموزاد به یک چهارم قهرمانی جهان
گری نویل خطاب به خانواده گلیزر: دیگر بس است؛ منچستریونایتد را بفروشید
قهرمانی که محدودیت را به رسمیت نمی‌شناسد + فیلم
از دستیار خارجی قلعه‌نویی تا جریمه سنگین عزت‌اللهی
تیم ملی جودو ایران قهرمان کاپ آسیا شد
گهرزمین جایگاهش در صدر جدول را مستحکم‌تر کرد
آخرین اخبار
فلاح طلایی شد/ گلشنی نقره گرفت
استقلال باخت/ طبیعت اسلامشهر صدرنشین ماند
نادری ۱۶ بازیکن را به اردوی فوتبال ساحلی فراخواند
جام جهانی زیر ۱۵ سال آذربایجان/ کرواسی حریف ایران نشد
تاج: حدود ۲۰ میلیون دلار فدراسیون فوتبال بلوکه شده است/ ساخت یک مجموعه اختصاصی برای فوتبال ساحلی درحال اجراست
گلساپوش قهرمان لیگ برتر فوتبال ساحلی شد
گهرزمین جایگاهش در صدر جدول را مستحکم‌تر کرد
تیم ملی جودو ایران قهرمان کاپ آسیا شد
از دستیار خارجی قلعه‌نویی تا جریمه سنگین عزت‌اللهی
گری نویل خطاب به خانواده گلیزر: دیگر بس است؛ منچستریونایتد را بفروشید
رحمان عموزاد و حسن یزدانی به جدول شانس مجدد رفتند
صعود قاطع رحمان عموزاد به یک چهارم قهرمانی جهان
قهرمانی که محدودیت را به رسمیت نمی‌شناسد + فیلم
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ شکست تلخ یزدانی در ثانیه پایانی
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ شروع مقتدرانه رحمان بی‌رحم با ضربه فنی
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ یزدانی طوفانی شروع کرد
گمشده پرسپولیس در خط میانی چه کسی است؟
مصدومیت بازیکن جوان پرسپولیس جدی نیست/ محمودی به بازی با نساجی می‌رسد
آمادگی اورونوف برای بازی با نساجی
لیورپول با پیروزی مقابل چلسی راهی دور بعد شد
سیتیزن‌ها به سختی صعود کردند
بایرن مونیخ ۶ - ۱ ماگدبورگ/ باواریایی‌ها در آلیانز آرنا جشنواره گل برپا کردند
در آسیا به ما ظلم می‌شود/ یکی از شانس‌های اصلی صعود هستیم
تقویت آبی‌ها در نیم‌فصل در دستور کار
هشدار بختیاری‌زاده به مدافعان استقلال؛ هیچ‌کس جایگاه ثابتی در ترکیب ندارد
بختیاری‌زاده به استقلالی‌ها: شکست مقابل شباب الاهلی را فراموش کنید