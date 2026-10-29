باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شمارش آرای انتخابات کنست را به پایان رسانده و بر اساس نتایج گزارش‌شده، ائتلاف بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، ۵۳ کرسی، احزاب مخالف ۴۸ کرسی و احزاب عرب ۱۹ کرسی را به دست آوردند.

این کمیته اعلام کرد شمارش آرای ویژه، موسوم به «آرای دوپاکتی» نیز تکمیل شده است، اما نتایج نهایی در زمان دیگری منتشر خواهد شد. آرای ویژه شامل آرای نظامیان، زندانیان، دیپلمات‌ها و بیمارانی است که امکان رأی‌دادن در شعبه معمول خود را نداشته‌اند.

با وجود تغییر در تعداد کرسی برخی احزاب پس از شمارش این آرا، توزیع کلی کرسی‌ها میان سه گروه سیاسی اصلی تغییری نکرده است.

ائتلاف نتانیاهو شامل حزب لیکود و احزاب متحد راست افراطی و یهودیان ارتدوکس است. رئیس ائتلاف مخالفان نیز «گادی آیزنکوت» رئیس پیشین ستاد کل ارتش صهیونیستی است که نتانیاهو را مسئول شکست‌های امنیتی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ می‌داند و تاکید کرده است که او نباید مجددا نخست وزیر شود.

دو حزب عرب، یعنی فهرست مشترک و فهرست متحد عربی، در مجموع ۱۹ کرسی کسب کرده‌اند و ممکن است در مذاکرات برای تشکیل کابینه آینده نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.

در همین حال، نه ائتلاف نتانیاهو و نه ائتلاف مخالفان به حد نصاب ۶۱ کرسی برای کسب اکثریت در کنست دست نیافته‌اند.

انتظار می‌رود نتایج رسمی انتخابات در ۴ نوامبر (۱۳ آبان) اعلام شود. پس از آن، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی با فراکسیون‌های پارلمانی مشورت خواهد کرد و سپس یکی از نمایندگان را مأمور تشکیل کابینه می‌کند.

منبع: آناتولی