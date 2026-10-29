باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور اظهار کرد: ترافیک در آزادراه تهران–پردیس در محدوده تونل شماره یک و تونل شماره ۴ سنگین است.

وی افزود: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و در حال حاضر مداخلات جوی در محورهای شمالی کشور مشاهده نمی‌شود.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورهای مواصلاتی بیان کرد: ترافیک در آزادراه تهران–کرج–قزوین در محدوده گرمدره تا محمدشهر سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا ادامه داد: ترافیک در آزادراه تهران–کرج–قزوین در محدوده شهرک صنعتی کاسپین و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک نیز سنگین است. همچنین در برخی مقاطع محور تهران–شهریار ترافیک سنگین جریان دارد.

وی درباره شرایط جوی محورهای مواصلاتی کشور گفت: بارش باران در برخی محورهای استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجان، مرکزی، همدان، قزوین، مازندران، البرز، تهران و قم گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از رانندگان خواست با توجه به شرایط ترافیکی و بارندگی در برخی محورهای مواصلاتی، ضمن رعایت فاصله طولی مناسب، با سرعت مطمئنه رانندگی کنند و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از سامانه‌های اطلاع‌رسانی مرکز مدیریت راه‌های کشور پیگیری کنند.