رئیس فدراسیون فوتبال از بلوکه بودن حدود ۲۰ میلیون دلار از منابع مالی این فدراسیون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در حاشیه مراسم اختتامیه لیگ برتر فوتبال ساحلی با قدردانی از باشگاه‌های حاضر در این رقابت‌ها، گفت: از مجموعه باشگاه‌هایی که با حضور خود چرخه لیگ فوتبال ساحلی کشور را پویا نگه داشته‌اند، تشکر می‌کنم. فوتبال ساحلی ایران امروز در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و با امکانات موجود و کیفیت این لیگ، می‌توان امیدوار بود که روزی به عنوان بهترین تیم جهان شناخته شویم.

وی افزود: از دکتر محمد آخوندی، مدیر مجموعه فوتبال ساحلی کشور، به دلیل اقدامات ارزشمندی که در این مدت انجام داده‌اند، قدردانی می‌کنم. همچنین از سازمان لیگ فوتبال که مسابقات را با نظم بسیار خوبی برگزار می‌کند، تشکر دارم.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به کیفیت فینال مسابقات اظهار کرد: امروز تمامی بازیکنان ملی‌پوش فوتبال ساحلی در چهار تیم پایانی حضور داشتند و این اتفاق نشان‌دهنده سطح بالای رقابت‌ها و اهمیت این لیگ است.

وی ادامه داد: از رسانه‌ها و صداوسیما نیز بابت پوشش مسابقات تشکر می‌کنم؛ هرچند یکی از مطالبات هواداران، فراهم شدن امکان حضور گسترده‌تر تماشاگران در ورزشگاه‌های فوتبال ساحلی است.

تاج درباره زیرساخت‌های این رشته گفت: زمینی که مسابقات در آن برگزار شد، کاملاً استاندارد و در سطح مسابقات جام جهانی و مورد تأیید فیفا است، اما هنوز سکو‌های مناسب برای هواداران ندارد. البته اکنون پروژه ساخت یک مجموعه اختصاصی فوتبال ساحلی شامل ساختمان اداری، خوابگاه، هتل و سایر امکانات در حال اجراست که نمونه آن در دنیا بسیار کم‌نظیر است.

وی افزود: در ورزشگاه‌هایی مانند گلساپوش یزد و مجموعه‌های بوشهر، سکو‌های تماشاگران وجود دارد و سازماندهی لازم برای توسعه این زیرساخت‌ها در سایر نقاط کشور نیز در حال انجام است. به‌زودی شاهد ورزشگاه‌های مجهزتر برای فوتبال ساحلی خواهیم بود.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره احتمال تعویق جام ملت‌های آسیا اظهار کرد: در نشست هیات‌رئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیا در توکیو این موضوع را پیگیری کردم. تعویق برخی مسابقات از جمله رقابت‌های داخل سالن ریاض تقریباً قطعی شده و به‌زودی به صورت رسمی اعلام می‌شود، اما درباره جام ملت‌های آسیا هنوز باید تا برگزاری مراسم برترین‌های آسیا در تایلند صبر کنیم.

وی افزود: خوشبختانه ایران چهار نماینده در این مراسم دارد و امیدوارم اتفاقات خوبی برای فوتبال کشور رقم بخورد.

تاج با اشاره به عملکرد تیم‌های پایه فوتبال ایران گفت: امروز تیم نونهالان ما کرواسی را شکست داد و مقابل پرتغال نیز تنها در دقایق پایانی نتیجه را واگذار کرد. چند باشگاه خارجی برای مذاکره با چهار بازیکن نونهال ایران ابراز علاقه کرده‌اند و اگر در مسابقه بعدی پیروز شویم، پنجم جهان خواهیم شد.

وی افزود: فدراسیون وظیفه دارد به تیم‌های نونهالان، نوجوانان و جوانان به صورت جدی رسیدگی کند و امیدوارم تیم نوجوانان نیز نتایج مطلوبی کسب کند.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره دیدار با جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، گفت: با ایشان درباره لزوم رفتار عادلانه‌تر فیفا و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌ها صحبت کردم. مهم‌ترین مسئله برای ما آزادسازی منابع مالی بلوکه‌شده فوتبال ایران است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون دلار از منابع مالی فوتبال ایران بلوکه شده که ارزش آن با نرخ فعلی به حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. اگر این منابع در اختیار فوتبال کشور قرار گیرد، بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی تکمیل خواهد شد.

تاج در پایان تأکید کرد: صرفاً اشاره به تحریم‌ها پاسخ قانع‌کننده‌ای نیست و باید برای رفع این مشکلات راه‌حل‌های عملی پیدا کنیم.

برچسب ها: مهدی تاج ، فدراسیون فوتبال ، فیفا ، فوتبال ساحلی
خبرهای مرتبط
نادری ۱۶ بازیکن را به اردوی فوتبال ساحلی فراخواند
جام جهانی زیر ۱۵ سال آذربایجان/ کرواسی حریف ایران نشد
آیا دریافت کمک دلاری از مالک استقلال توسط مهدی تاج قانونی است؟
بعد کلی مصاحبه جنجالی؛
تاج با علیرضا دبیر دیدار کرد
حضور تاج و مومنی در نشست روسا و دبیران کل فدراسیون‌های فوتبال آسیا
جذب مربی خارجی برای تیم ملی فوتبال
افشای مبلغ قرارداد قلعه نویی از سوی تاج
تاج: تیم ملی برای جام ملت‌های ۲۰۲۷ به تغییر و تقویت کادر فنی نیاز دارد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ شکست تلخ یزدانی در ثانیه پایانی
رحمان عموزاد و حسن یزدانی به جدول شانس مجدد رفتند
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ شروع مقتدرانه رحمان بی‌رحم با ضربه فنی
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ یزدانی طوفانی شروع کرد
صعود قاطع رحمان عموزاد به یک چهارم قهرمانی جهان
گری نویل خطاب به خانواده گلیزر: دیگر بس است؛ منچستریونایتد را بفروشید
قهرمانی که محدودیت را به رسمیت نمی‌شناسد + فیلم
از دستیار خارجی قلعه‌نویی تا جریمه سنگین عزت‌اللهی
تیم ملی جودو ایران قهرمان کاپ آسیا شد
گهرزمین جایگاهش در صدر جدول را مستحکم‌تر کرد
آخرین اخبار
فلاح طلایی شد/ گلشنی نقره گرفت
استقلال باخت/ طبیعت اسلامشهر صدرنشین ماند
نادری ۱۶ بازیکن را به اردوی فوتبال ساحلی فراخواند
جام جهانی زیر ۱۵ سال آذربایجان/ کرواسی حریف ایران نشد
تاج: حدود ۲۰ میلیون دلار فدراسیون فوتبال بلوکه شده است/ ساخت یک مجموعه اختصاصی برای فوتبال ساحلی درحال اجراست
گلساپوش قهرمان لیگ برتر فوتبال ساحلی شد
گهرزمین جایگاهش در صدر جدول را مستحکم‌تر کرد
تیم ملی جودو ایران قهرمان کاپ آسیا شد
از دستیار خارجی قلعه‌نویی تا جریمه سنگین عزت‌اللهی
گری نویل خطاب به خانواده گلیزر: دیگر بس است؛ منچستریونایتد را بفروشید
رحمان عموزاد و حسن یزدانی به جدول شانس مجدد رفتند
صعود قاطع رحمان عموزاد به یک چهارم قهرمانی جهان
قهرمانی که محدودیت را به رسمیت نمی‌شناسد + فیلم
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ شکست تلخ یزدانی در ثانیه پایانی
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ شروع مقتدرانه رحمان بی‌رحم با ضربه فنی
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ یزدانی طوفانی شروع کرد
گمشده پرسپولیس در خط میانی چه کسی است؟
مصدومیت بازیکن جوان پرسپولیس جدی نیست/ محمودی به بازی با نساجی می‌رسد
آمادگی اورونوف برای بازی با نساجی
لیورپول با پیروزی مقابل چلسی راهی دور بعد شد
سیتیزن‌ها به سختی صعود کردند
بایرن مونیخ ۶ - ۱ ماگدبورگ/ باواریایی‌ها در آلیانز آرنا جشنواره گل برپا کردند
در آسیا به ما ظلم می‌شود/ یکی از شانس‌های اصلی صعود هستیم
تقویت آبی‌ها در نیم‌فصل در دستور کار
هشدار بختیاری‌زاده به مدافعان استقلال؛ هیچ‌کس جایگاه ثابتی در ترکیب ندارد
بختیاری‌زاده به استقلالی‌ها: شکست مقابل شباب الاهلی را فراموش کنید