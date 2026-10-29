رئیس فدراسیون فوتبال از بلوکه بودن حدود ۲۰ میلیون دلار از منابع مالی این فدراسیون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در حاشیه مراسم اختتامیه لیگ برتر فوتبال ساحلی با قدردانی از باشگاه‌های حاضر در این رقابت‌ها، گفت: از مجموعه باشگاه‌هایی که با حضور خود چرخه لیگ فوتبال ساحلی کشور را پویا نگه داشته‌اند، تشکر می‌کنم. فوتبال ساحلی ایران امروز در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و با امکانات موجود و کیفیت این لیگ، می‌توان امیدوار بود که روزی به عنوان بهترین تیم جهان شناخته شویم.

وی افزود: از دکتر محمد آخوندی، مدیر مجموعه فوتبال ساحلی کشور، به دلیل اقدامات ارزشمندی که در این مدت انجام داده‌اند، قدردانی می‌کنم. همچنین از سازمان لیگ فوتبال که مسابقات را با نظم بسیار خوبی برگزار می‌کند، تشکر دارم.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به کیفیت فینال مسابقات اظهار کرد: امروز تمامی بازیکنان ملی‌پوش فوتبال ساحلی در چهار تیم پایانی حضور داشتند و این اتفاق نشان‌دهنده سطح بالای رقابت‌ها و اهمیت این لیگ است.

وی ادامه داد: از رسانه‌ها و صداوسیما نیز بابت پوشش مسابقات تشکر می‌کنم؛ هرچند یکی از مطالبات هواداران، فراهم شدن امکان حضور گسترده‌تر تماشاگران در ورزشگاه‌های فوتبال ساحلی است.

تاج درباره زیرساخت‌های این رشته گفت: زمینی که مسابقات در آن برگزار شد، کاملاً استاندارد و در سطح مسابقات جام جهانی و مورد تأیید فیفا است، اما هنوز سکو‌های مناسب برای هواداران ندارد. البته اکنون پروژه ساخت یک مجموعه اختصاصی فوتبال ساحلی شامل ساختمان اداری، خوابگاه، هتل و سایر امکانات در حال اجراست که نمونه آن در دنیا بسیار کم‌نظیر است.

وی افزود: در ورزشگاه‌هایی مانند گلساپوش یزد و مجموعه‌های بوشهر، سکو‌های تماشاگران وجود دارد و سازماندهی لازم برای توسعه این زیرساخت‌ها در سایر نقاط کشور نیز در حال انجام است. به‌زودی شاهد ورزشگاه‌های مجهزتر برای فوتبال ساحلی خواهیم بود.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره احتمال تعویق جام ملت‌های آسیا اظهار کرد: در نشست هیات‌رئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیا در توکیو این موضوع را پیگیری کردم. تعویق برخی مسابقات از جمله رقابت‌های داخل سالن ریاض تقریباً قطعی شده و به‌زودی به صورت رسمی اعلام می‌شود، اما درباره جام ملت‌های آسیا هنوز باید تا برگزاری مراسم برترین‌های آسیا در تایلند صبر کنیم.

وی افزود: خوشبختانه ایران چهار نماینده در این مراسم دارد و امیدوارم اتفاقات خوبی برای فوتبال کشور رقم بخورد.

تاج با اشاره به عملکرد تیم‌های پایه فوتبال ایران گفت: امروز تیم نونهالان ما کرواسی را شکست داد و مقابل پرتغال نیز تنها در دقایق پایانی نتیجه را واگذار کرد. چند باشگاه خارجی برای مذاکره با چهار بازیکن نونهال ایران ابراز علاقه کرده‌اند و اگر در مسابقه بعدی پیروز شویم، پنجم جهان خواهیم شد.

وی افزود: فدراسیون وظیفه دارد به تیم‌های نونهالان، نوجوانان و جوانان به صورت جدی رسیدگی کند و امیدوارم تیم نوجوانان نیز نتایج مطلوبی کسب کند.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره دیدار با جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، گفت: با ایشان درباره لزوم رفتار عادلانه‌تر فیفا و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌ها صحبت کردم. مهم‌ترین مسئله برای ما آزادسازی منابع مالی بلوکه‌شده فوتبال ایران است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون دلار از منابع مالی فوتبال ایران بلوکه شده که ارزش آن با نرخ فعلی به حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. اگر این منابع در اختیار فوتبال کشور قرار گیرد، بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی تکمیل خواهد شد.

تاج در پایان تأکید کرد: صرفاً اشاره به تحریم‌ها پاسخ قانع‌کننده‌ای نیست و باید برای رفع این مشکلات راه‌حل‌های عملی پیدا کنیم.