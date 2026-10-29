تیم ملی نونهالان ایران نخستین بازی خود را برای کسب رتبه‌های پنجم تا هشتم جام جهانی با پیروزی مقابل کرواسی پشت سر گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی نونهالان از ساعت ۱۶:۴۵ امروز (پنجشنبه) در در نخستین بازی خود برای کسب رتبه‌های پنجم تا هشتم سطح B فستیوال و جام جهانی زیر ۱۵ سال آذربایجان مقابل کرواسی به زمین رفت.

شاگردان مصطفی قنبرپور در دقیقه ۹ بازی با گل مهدی کولیوند از حریف خود پیش افتادند و با حفظ این گل تا پایان بازی یک بر صفر این تیم اروپایی قدرتمند را شکست دادند.

سعید مقدسی، طا‌ها طالبی، مهدی دهقان، علی اکبر قاسمی، امیر محمد مشفقی، عرفان سلمانی، حسام احمدلو و مهدی کولیوند ترکیب اصلی تیم زیر ۱۵ سال کشورمان را در این بازی تشکیل دادند.

تیم جوانان صبح فردا (جمعه) برای کسب رتبه پنجم به زمین می‌رود.

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، تیم ملی فوتبال نونهالان ، کرواسی
خبرهای مرتبط
جام جهانی زیر ۱۵ سال آذربایجان؛
نونهالان ایران به جمع ۸ تیم برتر سطح B صعود کردند
جنجال در فوتبال پایه پایتخت؛ پشت پرده‌ی صعود تیم هفتم جدول چیست؟
تاج: حدود ۲۰ میلیون دلار فدراسیون فوتبال بلوکه شده است/ ساخت یک مجموعه اختصاصی برای فوتبال ساحلی درحال اجراست
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ شکست تلخ یزدانی در ثانیه پایانی
رحمان عموزاد و حسن یزدانی به جدول شانس مجدد رفتند
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ شروع مقتدرانه رحمان بی‌رحم با ضربه فنی
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ یزدانی طوفانی شروع کرد
صعود قاطع رحمان عموزاد به یک چهارم قهرمانی جهان
گری نویل خطاب به خانواده گلیزر: دیگر بس است؛ منچستریونایتد را بفروشید
قهرمانی که محدودیت را به رسمیت نمی‌شناسد + فیلم
از دستیار خارجی قلعه‌نویی تا جریمه سنگین عزت‌اللهی
تیم ملی جودو ایران قهرمان کاپ آسیا شد
گهرزمین جایگاهش در صدر جدول را مستحکم‌تر کرد
آخرین اخبار
فلاح طلایی شد/ گلشنی نقره گرفت
استقلال باخت/ طبیعت اسلامشهر صدرنشین ماند
نادری ۱۶ بازیکن را به اردوی فوتبال ساحلی فراخواند
جام جهانی زیر ۱۵ سال آذربایجان/ کرواسی حریف ایران نشد
تاج: حدود ۲۰ میلیون دلار فدراسیون فوتبال بلوکه شده است/ ساخت یک مجموعه اختصاصی برای فوتبال ساحلی درحال اجراست
گلساپوش قهرمان لیگ برتر فوتبال ساحلی شد
گهرزمین جایگاهش در صدر جدول را مستحکم‌تر کرد
تیم ملی جودو ایران قهرمان کاپ آسیا شد
از دستیار خارجی قلعه‌نویی تا جریمه سنگین عزت‌اللهی
گری نویل خطاب به خانواده گلیزر: دیگر بس است؛ منچستریونایتد را بفروشید
رحمان عموزاد و حسن یزدانی به جدول شانس مجدد رفتند
صعود قاطع رحمان عموزاد به یک چهارم قهرمانی جهان
قهرمانی که محدودیت را به رسمیت نمی‌شناسد + فیلم
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ شکست تلخ یزدانی در ثانیه پایانی
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ شروع مقتدرانه رحمان بی‌رحم با ضربه فنی
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ یزدانی طوفانی شروع کرد
گمشده پرسپولیس در خط میانی چه کسی است؟
مصدومیت بازیکن جوان پرسپولیس جدی نیست/ محمودی به بازی با نساجی می‌رسد
آمادگی اورونوف برای بازی با نساجی
لیورپول با پیروزی مقابل چلسی راهی دور بعد شد
سیتیزن‌ها به سختی صعود کردند
بایرن مونیخ ۶ - ۱ ماگدبورگ/ باواریایی‌ها در آلیانز آرنا جشنواره گل برپا کردند
در آسیا به ما ظلم می‌شود/ یکی از شانس‌های اصلی صعود هستیم
تقویت آبی‌ها در نیم‌فصل در دستور کار
هشدار بختیاری‌زاده به مدافعان استقلال؛ هیچ‌کس جایگاه ثابتی در ترکیب ندارد
بختیاری‌زاده به استقلالی‌ها: شکست مقابل شباب الاهلی را فراموش کنید