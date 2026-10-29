مراسم چهلمین روز رحلت مرجع فقید عالی‌قدر، مرحوم آیت‌الله شبیری زنجانی، از سوی آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید، با حضور علما و، فضلا، و قشر‌های مختلف مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -حجت‌الاسلام محمد عندلیب همدانی، از استادان حوزه علمیه، در  مراسم  چهلمین روز ارتحال مرحوم آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع فقید تقلید  که در مسجد اعظم قم برگزار شد .با اشاره به جایگاه علمی آیت‌الله شبیری زنجانی اظهار داشت: ایشان به مرتبه‌ای از تسلط بر فقه رسیده بود که می‌توان گفت فقه را چشیده بود و درک عمیقی از مباحث فقهی داشت.

وی در ادامه با تجلیل از مقام علمی و اخلاقی این عالم فقید تصریح کرد: آیت‌الله شبیری زنجانی با سال‌ها تلاش در عرصه علم و تحقیق، خدمات ارزشمندی به حوزه‌های علمیه و جامعه اسلامی ارائه کرد و یاد و نام او همواره در تاریخ حوزه باقی خواهد ماند.

آیت‌الله شبیری زنجانی زاهد زمانه بود

وی،با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و معنوی آن مرحوم، از ایشان به‌عنوان زاهد زمانه یاد کرد و  با تجلیل از سیره عملی این عالم فقید تصریح کرد: آیت‌الله شبیری زنجانی در کنار جایگاه علمی والا، از فضایل اخلاقی و معنوی برجسته‌ای برخوردار بود و زهد و ساده‌زیستی او الگویی برای طلاب و روحانیون است.

مراسم چهلمین روز ارتحال آیت الله شبیری زنجانی از طرف آیت الله سبحانی برگزار شد

عندلیب همدانی خاطرنشان کرد: ویژگی‌های اخلاقی و معنوی آیت‌الله شبیری زنجانی، نشان‌دهنده پیوند عمیق او با معنویت و ارزش‌های اسلامی بود و باید این سیره برای نسل‌های آینده حفظ و تبیین شود.

آیت‌الله شبیری زنجانی در علم رجال صاحب‌نظر بود

حجت‌الاسلام محمد عندلیب همدانی در ادامه  با اشاره به جایگاه علمی آن مرحوم در علم رجال اظهار داشت: ایشان در علم رجال صاحب‌نظر و از دیدگاه‌های تخصصی و مبانی علمی برخوردار بود.

مراسم چهلمین روز ارتحال آیت الله شبیری زنجانی از طرف آیت الله سبحانی برگزار شد

مراسم چهلمین روز ارتحال آیت الله شبیری زنجانی از طرف آیت الله سبحانی برگزار شد

وی در ادامه با تجلیل از تبحر این عالم فقید در علوم حدیث و رجال تصریح کرد: آیت‌الله شبیری زنجانی با تسلط کم‌نظیر خود بر علم رجال، توانست خدمات ارزشمندی به حوزه‌های علمیه ارائه دهد و آثار علمی او مورد توجه فضلا و پژوهشگران قرار گیرد.

عندلیب همدانی خاطرنشان کرد: جایگاه علمی آیت‌الله شبیری زنجانی در علم رجال، نشان‌دهنده عمق دانش و تبحر او در علوم اسلامی است و باید این میراث علمی برای نسل‌های آینده حفظ و تبیین شود.

 

برچسب ها: مراجع تقلید ، آیت الله شبیری زنجانی
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