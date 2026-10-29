هفته دوم لیگ برتر بسکتبال با ثبت دومین شکست استقلال و صدرنشینی طبیعت اسلامشهر پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دوم لیگ برتر بسکتبال با برگزاری ۶ دیدار پیگیری شد. در اولین دیدار این هفته رعد پدافند هوایی در دیدار خانگی برابر مس متحمل شکست شد. محمد یوسفوند بهترین بازیکن مس و این دیدار بود. او ۲۱ امتیاز، ۱۲ ریباند، ۲ توپ ربایی و کارایی ۲۴ را در کارنامه اش ثبت کرد.

استقلال تهران که هفته نخست لیگ را با شکست به پایان رسانده بود، در این هفته نتیجه دیدار خانگی برابر کاله را هم واگذار کرد، خشایار علی اکبری با ۱۵ امتیاز، ۷ پاس گل، ۵ ریباند و کارایی ۲۵ تاثیر زیادی در پیروزی کاله در این دیدار داشت. طبیعت هم در این هفته میزبان خود یعنی مهگل را شکست داد. عنوان بهترین بازیکن این دیدار به ویکتور آرتئاگا اختصاص یافت که ۱۷ امتیاز، ۸ ریباند، ۲ بلاک و کارایی۲۴ داشت.

نفت و گاز زاگرس جنوبی جهرم امروز میزبان گرگانی‌ها بود و نتیجه این دیدار خانگی را واگذار کرد. ۲۲ امتیاز، ۴ ریباند و کارایی ۲۳ امیرحسین آذری را بهترین بازیکن شهرداری گرگان و این دیدار کرد. نفت آبادان که هفته گذشته موفق به شکست استقلال شد در این هفته هم در خانه نفت و گاز گچساران برابر این تیم پیروز شد. مبین شیخی با ۱۷ امتیاز، ۶ پاس گل، ۵ ریباند و کارایی ۱۸ بهترین بازیکن این دیدار بود.

پاس کردستان تنها تیم میزبان در این هفته بود که دیدار خانگی‌اش را با برد تمام کرد، این تیم موفق به شکست گلنور اصفهان شد. علی دریایی با ۲۱ امتیاز، ۱۰ ریباند،۲ توپ ربایی وکارایی ۲۵ بهترین بازیکن این دیدار بود.

نتایج به دست آمده در هفته دوم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

رعد پدافند هوایی بابل ۷۶ – مس رفسنجان ٧٩

 استقلال تهران ٧٧ – کاله مازندران ٨٠

مهگل البرز ۸۵ – طبیعت اسلامشهر ٩٢

نفت زاگرس جنوبی جهرم ۶۷ – شهرداری گرگان ٧٨

نفت و گاز گچساران ٨١ – نفت آبادان ۸۴

پاس کردستان ٨١ – گلنور اصفهان ۷۵

هفته سوم این مسابقات پنج‌شنبه ۱۴ آبان برگزار خواهد شد. در حال حاضر تیم‌های طبیعت، کاله، شهرداری گرگان و پالایش نفت آبادان ۴ امتیازی بوده و رده‌های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده‌اند.

برچسب ها: لیگ برتر بسکتبال ، بسکتبال
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