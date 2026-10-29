در مسابقات تیراندازی با کمان کاپ آسیا در عراق، مبینا فلاح طلایی شد و گلشنی به مدال نقره دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات تیراندازی با کمان کاپ آسیا با برگزاری رقابت‌های بخش انفرادی در عراق پیگیری شد.

در این رقابت‌ها، مبینا فلاح در دیدار فینال مسابقات ریکرو، با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل نماینده بنگلادش به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد.

محمدحسین گلشنی نیز در دیدار فینال مسابقات ریکرو با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل نماینده آمریکا شکست خورد و به مدال نقره دست یافت.

تیم ریکرو کشورمان نیز پیش از این در بخش تیمی مدال طلا گرفته بود.

در پایان این مسابقات نمایندگان کشورمان صاحب دو مدال طلا و یک مدال نقره شدند.

برچسب ها: تیراندازی با کمان ، ریکرو
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