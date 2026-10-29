مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید در مناطق مختلف کشور طی دو روز آینده را شاهد خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید در مناطق مختلف کشور در دو روز آینده را شاهد خواهیم بود و در این زمینه برای ۵ منطقه هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

وی افزود: دو روز آینده آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، غرب گلستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، زنجان، قزوین، مناطقی از همدان و مرکزی و ارتفاعات البرز و تهران با افزایش ابر، رگبار باران و وزش باد شدید مواجه می‌شوند.

او گفت: امشب در اردبیل، غرب گیلان، شرق لرستان، ایلام و کرمانشاه هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

وی توضیح داد: فردا در ساعات بعدازظهر و امشب نیز در برخی مناطق کرمان، هرمزگان، جنوب فارس و سیستان و بلوچستان، رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی برای بارش‌های شدید در استان‌های اردبیل، گیلان، ایلام و کرمانشاه، نسبت به احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌های فصلی و آب‌گرفتگی معابر هشدار داد.

وی با اشاره به وضعیت جوی دو روز آینده افزود: استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، غرب گلستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، زنجان و قزوین، همچنین برخی مناطق همدان و مرکزی و ارتفاعات تهران، با بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید مواجه خواهند شد.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی ادامه داد: در ساعات بعدازظهر و شب، در برخی مناطق استان‌های کرمان، هرمزگان، جنوب فارس و سیستان‌وبلوچستان نیز با رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی با تأکید بر تداوم بارش‌ها تا اوایل هفته آینده، از هموطنان خواست ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و هنگام عبور از جاده‌های مناطق تحت تأثیر بارش، احتیاط لازم را در نظر بگیرند.

وی همچنین از مواج و متلاطم بودن دریای خزر طی دو روز آینده خبر داد.