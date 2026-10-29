باشگاه خبرنگاران جوان-دادخدا سالاری روز پنجشنبه در نشست با اصحاب رسانه و مدیران رسانه‌های استان کرمان که با محوریت بررسی موانع توسعه، احیای حقوق عامه و نظارت بر روند‌های کلان اقتصادی در دادگستری استان برگزار شد، مطالبه‌گری را از مهم‌ترین مسئولیت‌های رسانه‌ها دانست و افزود: دغدغه اصحاب رسانه، منافع شخصی نیست، بلکه بهبود شرایط جامعه، پیگیری مشکلات مردم و اصلاح امور است.

وی با اشاره به نقش اثرگذار خبرنگاران در صیانت از حقوق عمومی اظهار کرد: قلم خبرنگاران می‌تواند حقی را زنده کند و با طرح مسائل و مشکلات، زمینه اصلاح امور را فراهم آورد؛ از این رو، مطالبه‌گری نباید به مسائل روزمره محدود شود، بلکه باید مشکلات اساسی و ساختاری استان را نیز در بر گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد مدیران تصریح کرد: هر جا مسئولی به وظایف خود عمل نمی‌کند یا حقی از مردم تضییع می‌شود، باید موضوع با رعایت انصاف و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای مطرح و تا رسیدن به نتیجه پیگیری شود.

مدیریت باید به حل مشکلات مردم منجر شود

سالاری با انتقاد از برگزاری جلسات متعدد و طولانی بدون خروجی مشخص گفت: جلسه ابزار مدیریت است، نه هدف آن؛ هنر مدیر این است که امور را به‌گونه‌ای سامان دهد که مشکلات مردم بدون گرفتار شدن در جلسات غیرضروری حل شود.

وی با بیان اینکه زمان اداری متعلق به مردم است، بر ضرورت استفاده مؤثر از وقت کارکنان دستگاه قضایی و رسیدگی به امور مردم در ساعات اداری تأکید کرد و خواستار پرهیز از برنامه‌هایی شد که بدون دستاورد مشخص، وقت مردم و منابع عمومی را صرف می‌کنند.

ضرورت پیگیری سهم قانونی کرمان از عواید معادن

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان در ادامه، سهم استان از عواید فعالیت‌های معدنی را یکی از موضوعات مهم و زیربنایی دانست و گفت: باید مشخص شود چه میزان از منابع حاصل از فعالیت‌های معدنی به استان بازگشته و برای توسعه زیرساخت‌ها هزینه شده است.

وی با اشاره به ماده ۱۴ قانون معادن و ضرورت اجرای قانون در زمینه هزینه‌کرد منابع معدنی برای توسعه زیرساخت‌ها افزود: پیگیری سهم قانونی استان از این منابع، مطالبه‌ای مربوط به حقوق مردم و آینده کرمان است و باید با جدیت از سوی مسئولان، نمایندگان و رسانه‌ها دنبال شود.

سالاری با اشاره به آثار فعالیت‌های معدنی بر جاده‌ها، زیرساخت‌ها و محیط زندگی مردم اظهار کرد: بهره‌برداری از منابع معدنی نباید بدون توجه به پیامد‌های آن برای مناطق میزبان و زندگی شهروندان انجام شود و لازم است آثار این فعالیت‌ها بر زیرساخت‌ها و سلامت عمومی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی توسعه متوازن را از الزامات پیشرفت استان دانست و تأکید کرد: مطالبه‌گری باید به‌گونه‌ای باشد که منافع همه مناطق استان، از شهر‌های بزرگ تا مناطق دورتر، دیده شود و تصمیم‌گیری‌ها تنها به مسائل یک شهر یا منطقه محدود نماند.

مبارزه با تخلفات اقتصادی در کنار پیگیری مسائل کلان

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در رسیدگی به تخلفات اقتصادی، به پرونده‌های مرتبط با عرضه برنج و گوشت وارداتی اشاره کرد و گفت: در بررسی‌های انجام‌شده، مواردی از تفاوت میان قیمت‌های اعلام‌شده و قیمت‌های واقعی عرضه کالا مشاهده شد که پیگیری قضایی، بررسی اسناد و فاکتور‌ها و تشکیل پرونده را به دنبال داشت.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با تخلفات بازار افزود: در کنار رسیدگی به این موارد، نباید تمام ظرفیت مطالبه‌گری صرف مسائل روزمره شود، بلکه مشکلات ساختاری و کلان استان نیز باید با جدیت دنبال شود تا اقدامات انجام‌شده به اصلاح پایدار امور بینجامد.

سالاری با تأکید بر ضرورت شجاعت در بیان مسائل و مشکلات اظهار کرد: ترس از ناراحت شدن مدیران و مسئولان نباید مانع طرح مشکلات و پیگیری حقوق مردم شود. جامعه برای اصلاح امور به ایده، فکر و جسارت نیاز دارد و رسانه‌ها نیز باید ضمن بیان منصفانه مسائل، برای حل مشکلات راهکار ارائه دهند.

وی همچنین بر رعایت کرامت انسانی در برخورد با مردم تأکید کرد و تعامل مستمر دستگاه قضایی با رسانه‌ها را زمینه‌ای برای شناسایی مسائل، دریافت دیدگاه‌های کارشناسی و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی دانست.

تأکید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی بر تقویت تعامل دستگاه قضا و رسانه‌ها

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان نیز در این نشست با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش آگاهی‌های حقوقی و توسعه قانون‌مداری گفت: رسانه‌ها علاوه‌بر اطلاع‌رسانی، از ارکان مهم آگاهی‌بخشی، اعتمادسازی و نظارت عمومی هستند و می‌توانند مطالبات واقعی مردم را به مسئولان منتقل کنند.

حسین اسحاقی با قدردانی از رویکرد تعاملی رئیس‌کل دادگستری استان کرمان در برگزاری نشست با اصحاب رسانه افزود: ارتباط مستمر میان دستگاه قضایی و رسانه‌ها می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی، افزایش آگاهی حقوقی شهروندان و اصلاح رویه‌های اداری و قضایی کمک کند.

وی با بیان اینکه تعامل رسانه‌ها و دستگاه قضایی نباید تنها به زمان انتشار اخبار پرونده‌ها یا طرح انتقاد‌ها محدود شود، بر ضرورت ایجاد مسیر مشخص و پایدار برای ارتباط مدیران رسانه‌ها با مسئولان قضایی تأکید کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای ترویج حقوق شهروندی، پیشگیری از وقوع جرم و آشنایی مردم با خدمات دستگاه قضایی را ضروری دانست و گفت: برگزاری دوره‌های تخصصی برای خبرنگاران و مدیران مسئول با مشارکت دستگاه قضایی می‌تواند به ارتقای سواد حقوقی و قضایی رسانه‌ها و تقویت فرهنگ قانون‌مداری در جامعه کمک کند.

اسحاقی همچنین با اشاره به اهمیت امنیت حرفه‌ای خبرنگاران، ابراز امیدواری کرد که با تقویت تعامل میان دستگاه قضایی و جامعه رسانه‌ای، زمینه حمایت بیشتر از حقوق قانونی فعالان رسانه فراهم شود.

فعالیت ۵۱۸ رسانه در استان کرمان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در ادامه با ارائه گزارشی از وضعیت رسانه‌های استان گفت: در حال حاضر ۵۱۸ رسانه در استان کرمان، شامل مناطق شمال، مرکز و جنوب، فعالیت دارند.

وی افزود: از این تعداد، ۲۳۵ پایگاه خبری و ۲۰۳ نشریه مکتوب شامل ۱۱ روزنامه، ۶۵ هفته‌نامه، ۹ دوهفته‌نامه، ۴۰ فصلنامه، ۱۷ دوفصلنامه و یک سالنامه هستند.

اسحاقی ادامه داد: همچنین ۸۰ رسانه الکترونیک، ۱۸ نمایندگی خبرگزاری‌های کشوری و ۸۰ نمایندگی نشریات سراسری در استان فعالیت می‌کنند که این آمار نشان‌دهنده ظرفیت گسترده رسانه‌ای کرمان است.

تأکید بر مطالبه‌گری مسئولانه و پیگیری مشکلات مردم

در این نشست، اصحاب رسانه و مدیران رسانه‌های استان کرمان نیز دیدگاه‌ها، مسائل و پیشنهاد‌های خود را درباره موانع توسعه، نحوه پیگیری حقوق عمومی، مبارزه با فساد، مشکلات اقتصادی و ضرورت تعامل بیشتر دستگاه قضایی با رسانه‌ها مطرح کردند.

محور اصلی این نشست، تقویت مطالبه‌گری مسئولانه، پیگیری حقوق قانونی مردم، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و نخبگان برای شناسایی مشکلات و ارائه راهکار‌های عملی در مسیر توسعه متوازن استان کرمان بود.