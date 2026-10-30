باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - فصل جدید سریال «روشنایی شب» از دوشنبه ۴ آبان روانه آنتن شبکه یک شده است. فصل نخست این سریال روایت یک گروه عملیاتی به مدیریت «سبحان» بود، که در پی مقابله با پرونده‌های جاسوسی و خرابکارانه به شبکه‌ای به سرکردگی «راموس» رسیدند؛ مسیری که در فصل دوم با پرونده‌ها و مأموریت‌های تازه ادامه پیدا می‌کند.

بهروز مفید، تهیه‌کننده سریال «روشنایی شب» درباره پرونده‌های اطلاعاتی - امنیتی این فصل گفت: ورود اسلحه به داخل کشور، تلاش برای مداخله در سیستم بانکی و مسئله صادرات جزو تلاش‌هایی است که در شبکه جاسوسی در حال انجام است و سریال به این موارد می‌پردازد.

مفید با بیان اینکه در مجموع سریال «روشنایی شب» پرده از نفوذ شبکه‌های جاسوسی در داخل کشور بر می‌دارد، افزود: این سریال مخاطب را با تکنیک‌های شبکه‌های جاسوسی برای نفوذ آشنا و شیوه‌های آنها را مطرح می‌کند.

تهیه‌کننده سریال «روشنایی شب» در واکنش به تطابق و به روز بودن فیلمنامه سریال با صحبت‌های کنونی مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور گفت: این فشار آوردن‌ها علیه ایران سال‌هاست تکرار می‌شود و دشمنی آنها با ما طبیعی است. به‌نظرم مسئله هدف قرار دادن زیرساخت‌ها موضوع چند سال اخیر نیست. طبیعی است هرچه میزان درگیری ما و کشور‌های متخاصم بیشتر شود، چیدمان جاسوسی بیشتر می‌شود. یعنی وقتی جاسوسی شکل عملیاتی به خود می‌گیرد، زیرساخت‌ها در مجموعه کار جاسوسی قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا سریال «روشنایی شب» در میان سریال‌های امنیتی چند سال اخیر مورد توجه و حساسیت رسانه‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفته؟ توضیح داد: شاید بخاطر مقطع تاریخی است، که ما اکنون با آنها روبه‌رو هستیم. به هر حال، مدتی است که ما با آنها به طور مستقیم رودررو شده‌ایم و این رودررویی توجه به این مسائل را بیشتر می‌کند.

مفید در پاسخ به این پرسش که چقدر می‌توانیم از ظرفیت شبکه‌های برون مرزی برای نمایش آثار امنیتی همچون سریال «روشنایی شب» استفاده کنیم؟ گفت: پخش این آثار در شبکه‌های برون مرزی و صحبت درباره شرایط کشور به مخاطبان جهانی، نقطه قوت محسوب می‌شود. ما در این سریال تلاش کردیم به طور حرفه‌ای طرح موضوع کنیم و تله‌هایی که برای کشور آسیب‌زاست و در شبکه‌های جاسوسی وجود دارد، به مخاطب یادآوری کنیم. به‌نظرم اینگونه فیلم و سریال‌ها می‌تواند جنبه‌های آموزشی برای آشنایی مخاطب با نوع فضاسازی‌های شبکه‌های جاسوسی داشته باشد.

این تهیه‌کننده در پایان بار اصلی بازی بازیگران در فصل دوم را در بازی آقایان فلاحی‌پور و غفاری و خانم خاطره اسدی دانست و گفت: بازیگران اصلی سریال حضور دارند و فقط بازیگران فرعی تغییر می‌کنند.