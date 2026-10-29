باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ادعا کرد که «برت سیلویا»، مدیر راهبرد، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون)، به‌دلیل افشای اطلاعات محرمانه از سمت خود برکنار شده است.

ترامپ روز پنجشنبه، پیش از ترک واشنگتن برای شرکت در گردهمایی حزب جمهوری‌خواه در ایالت کارولینای جنوبی، این اظهارات را در جمع خبرنگاران مطرح کرد. این گردهمایی در چارچوب آماده‌سازی برای انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا برگزار می‌شود که قرار است سوم نوامبر برگزار شود.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره برکناری سیلویا از سوی پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، ادعا کرد: «سیلویا اطلاعات محرمانه‌ای را از پنتاگون افشا کرد. او به دردسر افتاده است.»

وی مدعی شد: «ما در تعقیب افرادی هستیم که اطلاعات را افشا می‌کنند و او با مشکلات بسیار بزرگی روبه‌رو خواهد شد؛ مشکلاتی که تا مدت‌ها ادامه خواهند داشت.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین برنامه دموکرات‌های کنگره برای استیضاح هگست را که بر اساس پیش‌بینی آنها از کسب اکثریت در انتخابات میان‌دوره‌ای مطرح شده است، «وحشتناک» توصیف کرد.

ترامپ در دفاع از وزیر جنگ خود ادعا کرد: «هگست عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد و یک جنگجوی واقعی است. فکر می‌کنم او در مقایسه با افراد سال‌های طولانی گذشته، بهترین عملکرد را در کار خود داشته است و افراد زیادی نیز با این نظر موافق‌اند.»

منبع: آناتولی