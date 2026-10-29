متهم پرونده دو قتل و سرقت مسلحانه خودرو در لرستان در جنوب کشور دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- متهم پرونده دو فقره قتل در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۵، مجروح‌شدن دو نفر با سلاح جنگی و سرقت مسلحانه خودرو، پس از ماه‌ها فرار در یکی از استان‌های جنوبی کشور دستگیر شد.

رسیدگی به این پرونده پس از وقوع چند حادثه مسلحانه در خرم‌آباد، به شناسایی و دستگیری فردی منتهی شد کهپس از ارتکاب جرائم مورد اشاره از دسترس مأموران خارج شده بود.

سرهنگ شهریار احمدی، رئیس‌پلیس آگاهی لرستان، اعلام کرد وقوع دو فقره قتل در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۵ در خرم‌آباد و مجروح‌شدن دو نفر دیگر با سلاح جنگی در جریان این حوادث، در کنار یک فقره سرقت مسلحانه خودرو، موجب شد شناسایی و دستگیری متهم متواری در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار بگیرد.

به‌گفته احمدی، متهم که هویت او برای پلیس مشخص شده بود، پس از وقوع این جرائم متواری شد و در این مدت، کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده، روند شناسایی و ردیابی او را دنبال کردند.

با مشخص‌شدن محل اختفای متهم در یکی استان‌های جنوبی کشور، مأموران پس از هماهنگی قضائی، عملیاتی را برای دستگیری او ترتیب دادند. این عملیات در ساعات اولیه بامداد و به‌صورت غافلگیرانه انجام شد و متهم در مخفیگاهش دستگیر شد.

به‌گفته رئیس‌پلیس آگاهی لرستان پس از تشکیل پرونده، متهم برای رسیدگی به اتهامات و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌است.

دستگیری متهم پس از ماه‌ها فرار، مرحله تازه‌ای در رسیدگی به این پرونده محسوب می‌شود؛ واکنون با معرفی متهم به مرجع قضایی، باید مسیر قانونی رسیدگی به اتهامات را طی کند.